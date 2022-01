Isenbüttel

Still ruht der See? Nicht am Tankumsee. In der Winterpause ist bereits viel passiert. Geschäftsführerin Annette Böhme kann schon erste Vorfreude auf die neue Saison wecken. Unter Vorbehalt der Corona-Lage sind sogar schon erste Großveranstaltungen in Planung, darunter viele beliebte Klassiker.

„Na klar, gehen wir mit Optimismus ins Jahr“, kann Annette Böhme schon einmal gute Laune machen. Sofern es die Corona-Situation zulässt, startet der Tankumsee nach zwei Jahren Pause endlich wieder am 24. April mit dem großen Familientag inklusive Flohmarkt.

Gifhorns Erholungsoase rüstet sich für die neue Saison: Sitzgelegenheiten sind schon renoviert, Planungen für Events laufen. Quelle: Tankumsee GmbH

Das beliebte Mittelalter-Fest kommt wieder

Ein Termin für das Mittelalterfest steht auch fest. Vom 6. bis 8. Mai findet das Spektakel statt. Am 26. Mai ist Segelregatta, der Triathlon steigt am 12. Juni. Vom 8. bis 10. Juli soll das Drachenbootrennen stattfinden. „Weitere Veranstaltungen sind in der Planung“, so die Geschäftsführerin der Tankumsee GmbH.

Kletterturm öffnet voraussichtlich im April

Auf renovierte Sitzbänke, drei neue Tretboote in Schwanen-Form und vor allem die erste richtige Kletterturm-Saison können sich alle Tankumsee-Fans schon freuen. Der Kletterspaß wird je nach Wetterlage im April wieder offen sein. Verstärkt wirbt Annette Böhme schon bei Schulen um die Nutzung des Turms, „auch im heilpädagogischen Bereich ist der Kletterturm eine tolle Sache“.

Ornithologischer Themenweg als neue Attraktion

Und dann können Wanderer bald auch Stationen des neuen thematischen Wanderwegs ansteuern. Gemeinsam mit der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Barnbruch, dem Fremdenverkehrsverein Tankumsee und der Gemeinde Isenbüttel, die das Projekt finanziell unterstützt, möchte die Isenbüttelerin Telse Maria Kähler mit Infotafeln und QR-Codes Wanderern die heimische Vogelwelt näher bringen.

Von Andrea Posselt