Isenbüttel: Statt Brücke eine Entlastungsstraße vom Bornsiek zum Försterkamp?

Isenbüttel

SPD und Grüne möchten ein altes Versprechen gegenüber den Isenbüttelern wohl lieber heute als morgen einlösen: die Entlastungsstraße zur Siedlung Försterkamp. CDU und IWG allerdings wollen erst einmal alle auch nur irgendwie denkbaren Varianten untersuchen lassen. Folglich blieb das Thema in der Sitzung des Bauausschusses am Donnerstagabend einmal mehr strittig.

Die Ausgangslage ist bekannt: Die bisherige Trasse kreuzt die Bahnlinie Braunschweig-Gifhorn. Das Bundesverkehrsministerium schließt für Neubauten einen höhengleichen Bahnübergang aus. Demnach müsste dort eine Brücke gebaut werden. Das löst im Ausschuss nicht gerade Begeisterung aus. Denn auch wenn die Kosten dafür Bund, Land und Bahn tragen, bleibt es ein reichlich unattraktiver, einschließlich Lärmschutzwänden wenigstens zehn Meter hoher Klotz in der Landschaft. Daher zeigte man sich zuletzt erfreut übers Signal der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, dass nun vielleicht doch ein Anschluss der Entlastungsstraße an die L 292 nahe Bornsiek möglich sei.

Die Landesbehörde muss mitspielen und die Grundstückseigentümer müssen zum Verkauf bereit sein

SPD und Grüne nahmen das zum Anlass, einen neuen Antrag einzubringen: Die Entscheidung in der Sache soll so lange zurückgestellt werden, bis geklärt ist, ob eine Trasse vom Bornsiek zum Försterkamp realisierbar ist. Sie soll entlang der Bahnlinie verlaufen und dann nahe des Reuterangers an die bereits fertig geplante bisherige Trasse anknüpfen. Ob das gelingt, hängt im wesentlichen von zwei Faktoren ab: einer verbindlichen Zusage der Landesbehörde und der Verkaufsbereitschaft der Grundstückseigentümer. Damit könne man alle Probleme beheben, sagte Dr. Ralf May (SPD): „Der Försterkamp bekommt einen zweiten Verkehrs- und Rettungsweg, die Bahnübergänge Triftweg und Signalweg werden geschlossen und das Zugpfeifen hat ein Ende.“

Frederick Meyer (CDU) erachtete das als durchaus „sinnvoll“, mochte sich aber nicht vom Vorhaben, alle denkbaren Trassen prüfen zu lassen, verabschieden: „Wir sollten uns alle Optionen offen halten. Sonst stehen wir am Ende womöglich mit leeren Händen da“, meinte er. Die CDU erwägt unter anderem eine Trasse, die quer durch ein Landschaftsschutzgebiet führt. Axel Lackmann (SPD) erwiderte, dass alle Varianten bereits 2002 untersucht und verworfen worden seien. Die Sachlage habe sich nur für die von der SPD nun zur erneuten Prüfung vorgeschlagene Trasse verändert. Alle Trassen zu prüfen, koste unnötig Zeit. Das sah Elisabeth Krull (IWG) anders: „Die Planer müssen nur mehr Personal einsetzen. Dann dauert es nicht länger als bei einer Variante.“

Der Ausschuss sprach sich mehrheitlich für diesen Vorschlag aus

Gemeindedirektor Klaus Rautenbach unterstrich, dass vor wie auch immer aussehenden, weiteren Planungsschritten erst einmal verbindlich zu klären sei, ob die Landesbehörde den Anschluss an die L 292 genehmigt und welche Grundstückseigentümer verkaufsbereit sind. Letztlich stellten SPD und Grüne ihren Antrag zur Abstimmung. Der Ausschuss sprach sich mehrheitlich dafür aus – die Entscheidung muss der Rat treffen. Den Antrag der CDU, weitere Varianten erneut prüfen zu lassen, lehnte der Ausschuss dagegen ab. Nicht zuletzt weil die alternativen Trassen ein neues, wohl gut zwei Jahre dauerndes Planfeststellungsverfahren nach sich zögen.

Von Ron Niebuhr