Isenbüttel: So soll die Erneuerung der Ortsdurchfahrt laufen

Isenbüttel

Der Andrang war groß: Beim Infoabend zum Ausbau der L 292 vom Abzweig bei Gifhorn durch den Ort bis zur Kanalbrücke war das Isenbütteler Schulforum am Mittwochabend rappelvoll. Die Bürger hatten zahlreiche Fragen an die Planer – so wie einen Abend vorher die Gewerbetreibenden.

Zur Galerie Das wird ein „echtes Brett“, wie Isenbüttels Bürgermeisterin Tanja Caesar es formulierte: Im Schulform informierten sie und die Planer rund 200 Bürger über die Erneuerung der L 292 in und um den Ort.

Wer Informationen über die künftige Großbaustelle haben wollte, musste erst einmal eine bestehende umfahren. Und gut beraten war, wer mit dem Fahrrad zum Schulforum kam, denn die Parkplätze für Autos waren schnell zugestellt. Die 200 Stühle, die die Gemeinde ins Schulforum aufgestellt hatte, reichten gerade so. Die Isenbütteler wollten es wissen: Was passiert da in den kommenden Jahren auf der Ortsdurchfahrt?

Wer macht was an der L 292? Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wird die L 292 vom Abzweig an der Alten B 4 bis zur Rampe der Elbeseitenkanal-Brücke erneuern. Innerhalb des Ortes wird dazu die alte Straße 60 Zentimeter tief ausgebaggert und dann eins zu eins neu gebaut. Die neuen Bushaltestellen werden barrierefrei sein, dafür entfallen in Höhe Pennymarkt die Busbuchten, die Busse halten dort auf der Fahrbahn. Am östlichen Ortseingang baut die Landesbehörde eine Querungshilfe als Tempobremse. Die Gemeinde Isenbüttel wird die Nebenanlagen neu bauen. Die Gehwege will sie, wo es möglich ist, verbreitern. Sie rücken von der Fahrbahn hin zu den Grundstücksgrenzen, so dass der Grünstreifen künftig zwischen Straße und Gehweg liegt. Der Wasserverband wird 450 Meter Regenwasserhauptleitung zwischen Liststraße und Mittelstraße, 2600 Meter Abwasserdruckleitung vom Bornsiek bis zur Haustenbecker Straße sowie 24 Regenwasser-Grundstücksanschlüsse und neun Schmutzwasser-Anschlüsse erneuern. Die Leitungen liegen künftig unter der Fahrbahn und nicht mehr unter den Nebenanlagen, so dass während des Baus der neuen die alten Leitungen in Betrieb bleiben. Die LSW verlegt neue Gasleitungen.

Vor allem Fragen rund um Umleitung und Erreichbarkeit des eigenen Grundstücks trieb die Leute an. Etwa eine Woche lang müsse jeder Anwohner woanders parken, sagte Frank Roy vom Planungs-Büro Kepper. Das sorgte für Raunen und Grummeln. Doch ansonsten soll die Zufahrt gewährleistet sein. Die Anwohner könnten auf der Straße auf dem alten Asphalt bis dorthin fahren, wo das Rohr verlegt wird – und nach dem Einbau des Rohres auf dem Schotter. „Sie werden zu Ihren Grundstücken auf irgendeine Weise geleitet“, versprach Roy und verhehlte nicht: „Da müssen wir alle Zugeständnisse machen.“ Es komme in der Zeit auf Rücksichtnahme und Entgegenkommen an.

Darüber hinaus würden die Grundstückszufahrten mit Rampen versehen. Das werde aber möglicherweise bei sieben Meter Fahrbahnbreite und einer Aushubtiefe von 60 Zentimetern nicht überall klappen, weil es zu steil wäre.

Alles mit Vollsperrung...

Die Erneuerung der L 292 zwischen Abzweig Gifhorn und dem westlichen Ortseingang Isenbüttel will die Landesbehörde laut Henning Schwägermann in drei Wochen – schwerpunktmäßig in den Herbstferien – mit Vollsperrung durchziehen. Und zwar so, dass die Siedlung Bornsiek mal vom Westen und mal vom Osten aus anzusteuern bleibt. Auch der Abschnitt zwischen dem östlichen Ortsausgang und der Kanalbrücke wird mit Vollsperrung durchgezogen. Ebenso die Ortsdurchfahrt, die in mehrere Bauabschnitte unterteilt wird.

...und mit Umleitungen

Der überregionale Verkehr soll bereits ab Sülfeld, Christinenstift-Kreuzung in Gifhorn, Meine und Ausbüttel weiträumig über Bundesstraßen und K 114 laufen. Innerörtlicher Verkehr soll über Moorstraße, Allerkamp und Liststraße laufen.

Exklusivrechte für Busse

Die Linienbusse der VLG sollen dagegen statt des Allerkamps den Wiesenhofweg nutzen – und zwar exklusiv. Dazu ist geplant, den Wiesenhofweg mit einer fernsteuerbaren Schranke auszustatten, damit kein Autofahrer dem Bus hinterher fahren kann. Ebenso sollen die Busfahrer an den Einmündungen Moorstraße und Liststraße mit Fernbedienung Dunkelampeln aktivieren können, um das Einfädeln zu erleichtern.

Da sind die Isenbütteler skeptisch

Diese Umleitungsregelung stieß bei vielen Isenbüttelern auf Skepsis. Und sie machten keinen Hehl daraus, dass sie Verzögerungen bei den Bauarbeiten befürchten. Unter Applaus verlangte ein Isenbütteler darauf zu achten, nicht wieder „so eine Krücke von Firma“ bei der Ausschreibung zu erwischen.

Niemand vor Überraschungen gefeit

Bürgermeisterin Tanja Caesar bat die Isenbütteler um Verständnis. „Uns ist bewusst, dass wir ein echtes Brett vor uns haben.“ Niemand könne ausschließen, dass die geplante Bauzeit von anderthalb bis zwei Jahren gerissen werde. Man habe keine Röntgenaugen und wisse deshalb nicht, welche Überraschungen unter der Straße lauerten. Darüber hinaus rief sie die Bürger auf, sich während der Bauzeit bei Problemen sofort an die Firma oder die Gemeinde zu wenden, damit die Probleme abgestellt würden.

Bürger erwarten Verkehrschaos

Auch bei der regulär geplanten Bauzeit – Baubeginn soll im April/Mai mit den Nebenanlagen an der Nordseite sein – sehen die Isenbütteler ein Problem. Es gebe nämlich die Überschneidung mit der geplanten Erneuerung der Wolfsburger Straße 2022 in der benachbarten Kreisstadt Gifhorn. Sie befürchten ein Verkehrschaos, wenn beide Route dicht gleichzeitig dicht sind.

Von Dirk Reitmeister