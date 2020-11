Isenbüttel: Schulausschuss diskutiert über den Kauf von CO2-Mess- und Luftreinigungsgeräte

Isenbüttel

Die Corona-Pandemie ist an den Schulen angekommen. Fälle gab es bisher bereits unter anderem an der Michael-Ende-Grundschule in Gifhorn, am Philipp-Melanchthon-Gymnasium in Meine sowie an den berufsbildenden Schulen I und der Fritz-Reuter-Realschule in Gifhorn. Auch im Schulausschuss der Samtgemeinde Isenbüttel stand das Thema Corona und Schulen auf der Tagesordnung.

Die Grünen beantragten, für die Grundschulen und die Realschule CO2-Mess- und Luftreinigungsgeräte zu beschaffen. „Die Idee kann so falsch nicht sein“, verwies Klaus Rautenbach darauf, dass der Förderverein der Wittinger Grundschule solche CO2-Messgeräte schon kauft. Die Universität Frankfurt sei zum Ergebnis gekommen, dass Lüften allein unzureichend sei, um die Aerosolkonzentration in der Raumluft deutlich zu senken. Vom Kreistag sei ein ähnlich lautender Antrag der Grünen zwar abgelehnt worden. Aber immerhin habe er veranlasst von der Verwaltung prüfen zu lassen, ob Luftreinigungsgeräte sinnvoll sind und was sie kosten, sagte Rautenbach.

CO2-Messgeräte: Realschule bekommt Geld für den Bau eines Prototypen

Prekale erklärte, dass die Landesschulbehörde die Schulen bisher nur dazu angewiesen habe, alle 20 Minuten für fünf Minuten zu lüften. „Eine rechtliche Verpflichtung zum Einsatz von CO2-Mess- und Luftreinigungsgeräten gibt es bisher nicht“, sagte er. Mobile Lüftungsanlagen kosteten rund 3000 Euro. Bei 103 allgemeinen Unterrichts-, Fachunterrichts- und Gruppenräumen komme man auf Gesamtkosten von 309 000 Euro. Kosten für Einweisung, Wartung und Wechselfilter seien noch nicht enthalten. Festinstallierte Anlagen seien noch teurer und mit großem baulichen und technischen Aufwand verbunden. Auch sei zu erwarten, dass der Bund demnächst Fördermittel bereitstellt – allerdings gewiss nur für noch nicht beschaffte Geräte, sagte Prekale. Auch sei davon auszugehen, dass die Marktpreise für Luftreinigungsgeräte – ähnlich wie zuvor bei den zeitweise extrem überteuerten Mund-Nasen-Masken – schon bald sinken, ergänzte Samtgemeindebürgermeister Metzlaff.

Lehrervertreter Andre Schiefer hält Luftreinigungsgeräte generell für „sehr sinnvoll“. Es sei wissenschaftlich bestätigt, dass „selbst Kleingeräte“ wirksam seien. „Wir sitzen jetzt in der Pandemie. Wir können nicht ein Jahr warten“, plädierte er für schnellstmöglichen Einsatz solcher Geräte. Die Realschule habe CO2-Messgeräte selbst gebaut, ein preiswertes Luftreinigungsgerät sei in der Entwicklung. „Wir können die Kosten voraussichtlich von 309 000 auf 60 000 Euro senken“, informierte er den Ausschuss. Der empfahl auf Antrag von Jannis Gaus ( SPD), der Realschule beim Bau eines Prototypen mit zunächst 5000 Euro zu helfen. Die Grünen hatten ihren ursprünglichen Antrag zuvor zurückgezogen.

Von Ron Niebuhr