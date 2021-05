Isenbüttel: SPD und Grüne forcieren Bahnbrücke am Reuteranger

Isenbüttel

Die Ratsfraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen der Gemeinde Isenbüttel haben einen gemeinsamen Antrag zur Weiterführung der geplanten Entlastungsstraße vom Reuteranger in Richtung des Wohngebiets Am Försterkamp in die Ratsgremien eingebracht. Ihr Ziel: eine Brücke am Reuteranger über die Bahnstrecke

Dazu äußert sich Dr. Ralf May, der Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion: „Mit dem Antrag verfolgen beide Fraktionen die Ziele, eine deutlich bessere Erreichbarkeit des Wohngebiets – insbesondere auch für Rettungskräfte – zu schaffen, den Verkehr in der Liststraße und die Belastungen für die Anwohnerinnen und Anwohner zu reduzieren.“ Und noch eine Fliege wird mit dieser Klappe geschlagen: Der Bahnübergang Triftweg kann geschlossen werden, das Pfeifen hätte ein Ende, da Bahn- und Straßenverkehr voneinander entkoppelt werden. „Für beide Fraktionen ist das Projekt ein wichtiger Schritt zur Steigerung der Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger von Isenbüttel.“

Die DB Netz hat einen höhengleichen Bahnübergang klar abgelehnt

Willi Ladwig, Fraktionsvorsitzender der Grünen, ergänzt: „Ich sehe in einem Brückenbau die einzige Möglichkeit, voranzukommen. Durch die klare Ablehnung von DB Netz, einen höhengleichen Bahnübergang zu akzeptieren, müssen wir diesen Weg gehen. Nur so kommen wir unserem Versprechen nach, für das Wohngebiet Försterkamp eine verkehrstechnische Entlastung umzusetzen. Mit dieser Lösung kann gleichermaßen perspektivisch das Zugpfeifen gestoppt und die Erreichbarkeit der landwirtschaftlichen Flächen erhalten bleiben!“

Und im eigentlichen Antrag auf Fortsetzung des Planfeststellungsverfahrens weisen dessen Urheber auch noch darauf hin, dass die Absicht eines Investors, ein Wohngebiet Am Sensch zu entwickeln, laut Ratsbeschluss erst umgesetzt werden kann, wenn eine zweite Erschließungsstraße da ist.

Die Geschichte um die Entlastungsstraße ist schon alt

Erste Überlegungen, eine zweite Zufahrt zum Försterkamp zu bauen, stammen übrigens bereits aus dem Jahr 2002.

Von der AZ-Redaktion