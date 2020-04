Trotz Insolvenzverfahren: Roth steuert mit kreativer Idee gegen

Isenbüttel

Nicht unterkriegen lassen: Die Geschäfte von Roth Catering & Events laufen trotz vorläufigem Insolvenzverfahren und Corona-Krise professionell weiter. Dabei setzt das Unternehmen aus dem Isenbütteler Gewerbegebiet auf eine kreative Idee, um Geld zu verdienen. Ein Liefer-Service für Lunch-Pakete ist erfolgreich angelaufen.

„Besonders in Gewerbe- oder Industriegebieten der Region gibt es aktuell keine Möglichkeiten zum Mittagessen“, weiß Firmenchef Tell Roth. „Mit unseren Lunchpaketen wird jedem Firmen-Mitarbeiter ein leckerer Energie-Kick direkt an den Arbeitsplatz geliefert.“ Roth ist froh darüber, dass die neue Idee inzwischen gut angenommen wird. Das Angebot sei vor allem überall dort ein Gewinn, wo Küchen und Mensen nicht tätig sein dürfen oder Restaurants und Bistros in der Nähe der Firmen wegen Pandemie-Vorgaben dicht sind.

Was sowieso schon galt

„Die Lunchpakete werden selbstverständlich unter den coronabedingten Schutzmaßnahmen zubereitet“, versichert Küchenleiterin Christina Roth. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Roth kein Neuland: Schon vor der Corona-Krise galten beim Isenbütteler Caterer bei der Herstellung und Auslieferung von Gerichten hohe Hygiene-Standards. „Jetzt tragen wir selbstverständlich zusätzlich Mundschutz und halten Abstand zu den Kolleginnen und Kollegen“, berichtet die erfahrene Küchenleiterin.

Wo die Roths einkaufen

Aus dem Lunchpaket-Speizezettel können raffinierte Wraps, Sandwiches oder Stullen ausgewählt werden. Das Angebot gibt’s sowohl vegetarisch als auch mit deftigen Belägen. „Alle Zutaten sind saisonal ausgesucht und regional eingekauft“, verspricht Küchenleiterin Christina Roth. „Besonders die Variationen mit grünem Spargel vom Spargelbauer Kuhls aus Neubokel passen wunderbar in die Jahreszeit und liefern reichlich gesunde Nährstoffe, um im Job fit zu sein“, so Christina Roth.

Die Lunchpaket-Idee hat die Unternehmer-Familie Roth gemeinsam mit dem vom Gericht bestellten Insolvenz-Experten und Rechtsanwalt Boris Freiherr von dem Bussche erdacht und an den Start gebracht. „In der Krise Pioniergeist zu entwickeln, ist eine besondere Kunst. Wir werden es gemeinsam hinbekommen, dass Roth jetzt bestmöglich und nach der Corona-Krise wieder voll an die gute Auftragslage der vorigen Zeiten anknüpft“: Das steht für den erfahrenen Juristen fest.

Der Optimismus überwiegt

„Meine Familie und ich wollen an die letzten 30 erfolgreichen Jahren anknüpfen und auch zukünftig Caterings und Events ausrichten. Wir werden unser Unternehmen sanieren und sowohl für Privat- als auch für Firmenkunden weiterhin kulinarische Angebote anbieten“, ist Tell Roth optimistisch. Es gehe darum, nach der Corona-Krise wieder voll durchstarten zu können.

Infos zum Lunchpaket-Service von Roth gibt’s ab sofort unter Tel. (0 53 74) 95 51 50, interessierte Firmen können mit Roth auch per Mail unter info@roth-catering.de Kontakt aufnehmen.

Von Uwe Stadtlich