Isenbüttel

„O’zapft is!“: Dieser Ruf soll im kommenden Frühjahr das größte „Oktoberfest“ der Region eröffnen. Mitten in der Pandemie hat Caterer Tell Roth die Planungen für das Mammut-Event gestartet – und hofft darauf, dass es mit den Frühlingswiesn 2022 klappt. Bereits jetzt gibt es für das Organisationsteam viel zu tun. Der Kartenverkauf läuft.

Roth möchte Ende April 2022 an den „Mordsgaudi-Erfolg“ aus dem Jahr 2019 anknüpfen. „Da fand die Veranstaltung letztmalig statt, 2020 und 2021 gab’s wegen Corona leider Absagen“, ist der Caterer aus Isenbüttel „bedacht optimistisch“, dass es im kommenden Jahr klappt. „Ich habe im Vorfeld Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises gehalten – dort hofft man darauf, dass die vierte Welle dann durch ist“, steckt Roth inzwischen mitten in den Vorbereitungen.

Das wird zünftig: Tell Roth plant mit seinem Team das größte „Oktoberfest“ der Region für das Frühjahr 2022. Der Kartenverkauf ist gut angelaufen. Quelle: Christina Rudert (Archiv)

Gefeiert werden soll am 22. und 23. April (Einlass 18 Uhr, Start 20 Uhr) mit jeweils 1800 Besuchern in Dirndl und Lederhosen. Für die Live-Musik hat Tell Roth erneut die populäre Oktoberfest-Band Münchner Zwietracht verpflichtet. Wie auch in den Vorjahren soll’s bei der fünften Auflage der Frühlingswiesn deftige Schmankerl, Dekoration im bayerischen Stil und schmackhaftes Wiesnbier geben. An beiden Abenden soll die Mega-Sause zudem mit einem offiziellen Fassanstich eröffnet werden.

Münchner Zwietracht: Die Band ist ein Garant für Party-Stimmung und wurde für die fünfte Frühlingswiesn inzwischen gebucht. Quelle: Ron Niebuhr (Archiv)

Tell Roth: „Die Corona-Zahlen gehen in den Keller“

Die Tatsache, dass in Nordrhein-Westfalen der Sitzungskarneval in der laufenden Saison 2021/22 wegen Infektionsgefahr inzwischen abgesagt worden ist, ist für Roth kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. „Wir brauchen Macher, um den Leuten Hoffnung zu geben“, ist der Caterer zuversichtlich, dass die Lage Ende April eine völlig andere ist. „Der Mai ist dann nur noch wenige Tage entfernt, die Corona-Zahlen werden in den Keller gehen und kaum noch eine Rolle spielen“, glaubt Tell Roth.

Auch bei der Frühlingswiesn 2022 soll die Mega-Fete in einem riesigen Zelt – es ist 2500 Quadratmeter groß – im Gehrenkamp über die Bühne gehen. „Der Zeltverleiher aus Hildesheim liefert das Material Anfang April mit 20 Lkw-Aufliegern an, der Aufbau dauert rund zwei Wochen“, berichtet Roth.

Der Ticket-Verkauf ist gut angelaufen

Den Ticket-Verkauf hat das Frühlingswiesn-Organisationsteam inzwischen gestartet. „Es läuft gut an, ich bin positiv überrascht – die Leute wollen sich wieder treffen und gemeinsam feiern“, steht für Tell Roth fest. Karten gibt es bei der Geschäftsstelle der Aller-Zeitung, Steinweg 73 und auch bei der Wolfsburger Allgemeine Zeitung, Porschestraße 74. Über www.roth-catering.de sind die Tickets in Kooperation mit AZ/WAZ auch online buchbar.

Roth hat auch einen Plan B, wenn die Corona-Zahlen die Fete im April nicht möglich machen. „Das Geld für die Tickets wird dann zurückerstattet, zudem gibt es spezielle Vertragsvereinbarungen und Ausstiegsklauseln mit der Band und dem Zeltverleiher“, so Roth.

Von Uwe Stadtlich