Isenbüttel: Photovoltaik wird im Allerkamp nicht verpflichtend vorgeschrieben

Mit einem Quartier aus Senioren- und Servicewohnen sowie Ein- und Mehrfamilienhäusern am Allerkamp befasste sich Isenbüttels Bauausschuss am Donnerstagabend umfassend. Daneben ging es um die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage im Gewerbegebiet Moorstraße Ost.

Im Kern war man sich einig, das Projekt am Allerkamp unterstützen zu wollen. Strittig war dagegen ein von der IWG-Fraktion eingebrachter und von Elisabeth Krull leidenschaftlich verteidigter Antrag, Photovoltaikanlagen auf den Dächern der dort geplanten Gebäude vorzuschreiben. Planer Hans Lindenlaub vom Braunschweiger Ingenieurbüro Dr. Schwerdt erklärte, dass man diesen Schritt zwar gehen könne. Üblich sei das allerdings nur, wenn für die Kommune in Gänze ein Klimaschutzkonzept vorliegt. Das fehlt in Isenbüttel bisher. Und die Architektinnen des Vorhabenträgers wiesen darauf hin, dass man nach dem aktuell höchsten KfW-Standard baue, eine Verpflichtung zu Photovoltaik aber nicht begrüße.

Die Entscheidung fiel ganz knapp aus

Auch Bürgermeister Frederick Meyer sah es ungern, dem Investor Photovoltaik vorzuschreiben. „Er plant ja auch Einfamilienhäuser zu bauen. Und die würden dadurch noch teurer“, befürchtete Meyer. Zudem sei es nicht Aufgabe von Gemeinden, den Ausbau regenerativer Energien voranzubringen. Hier sei vielmehr der Bund gefordert, der ja auch entsprechende Förderprogramme auflegen könne, meinte er. Der Ausschuss lehnte Krulls Antrag zwar bei Stimmgleichheit und einer Enthaltung ab, war sich aber grundsätzlich einig, dass man von Öl und Gas als Energieträger wegkommen müsse.

Der Ausschuss empfahl dem Rat letztlich, den vorliegenden Entwurf des Bebauungsplanes Allerkamp III abzusegnen und den Auslegungsbeschluss zu fassen. Im weiteren Verfahren soll aber möglichst noch eingearbeitet werden, dass – nach Wolfsburger Vorbild – zumindest Ölheizungen im Baugebiet ausgeschlossen werden.

Solarpark im Gewerbegebiet Moorstraße Ost

Gewerbegebiet Moorstraße Ost: Unmittelbar nördlich der ICE-Trasse ist ein Solarpark geplant. Quelle: Sebastian Preuß

Im Gewerbegebiet Moorstraße Ost soll derweil auf einer Fläche von fast 7,3 Hektar unmittelbar nördlich der ICE-Trasse eine Freiflächenphotovoltaikanlage entstehen. „Ein Landwirt möchte sein Ackerland einem Investor für dieses Projekt bereitstellen“, erklärte Meyer. Der Ausschuss sprach sich ohne Diskussion für Unterstützung des Vorhabens aus. Er stimmte dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Moorstraße Ost IV geschlossen zu.

