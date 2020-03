Isenbüttel: Pflegekonferenz beschäftigt sich mit Babyboomern

Gifhorn

Premiere in der Samtgemeinde Isenbüttel: Bei der ersten „Kleinen Pflegekonferenz“ tauschten sich am Mittwoch im Seehotel 30 ehrenamtliche und hauptamtliche Akteure aus, um Ideen für ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben im Alter zu sammeln. Dabei stand das Thema „Generation Babyboomer“ im Mittelpunkt.

Vor Ort aktiv werden

„Wir dürfen nicht auf Lösungen von Bund, Land und Landkreis warten – es geht darum, vor Ort aktiv zu werden“, leitete Sozialkoordinator Thorsten Müller den Workshop ein. Hilfe für Menschen mit Pflegebedarf und Behinderungen müsste da bereitstehen, wo sie benötigt wird. Dazu gehörten sowohl ambulante Unterstützungsangebote als auch haushaltsnahe Dienstleistungen und gute öffentliche Verkehrsanbindungen.

„Kleinen Pflegekonferenz “ sammelt Ideen auf Bierdeckeln

Bereits seit 2015 engagiere sich die Samtgemeinde Isenbüttel in diesem Bereich, sagt Müller. Mit dem „Team Zukunft“ sei eine Steuerungsgruppe am Start, die Konzepte und Ideen diskutiere und auch viele Projekte initiiere. „Das Team Zukunft wird auch Ergebnisse aus dieser Pflegekonferenz angehen“, verspricht der Sozialkoordinator. Ideen und Fragen ließ Müller die Beteiligten auf zuvor verteilte Bierdeckel niederschreiben und danach einsammeln.

Älterwerden in den Dörfern

„Das Thema Älterwerden ist noch nicht in allen Köpfen angekommen. Entsprechende Strukturen müssen rasch auf kommunaler Ebene entwickelt werden“, sagt Müller, der davon überzeugt ist, dass gerade in den Dörfern viel geleistet werden kann. Am Dienstag hatte Müller die 70 Ratsfrauen und Ratsherren aus der Samtgemeinde Isenbüttel eingeladen – nur 20 nahmen an dem Termin teil.

Babyboomer: Eine Herausforderung für die Pflege

Thomas Pfundstein, Referent für kommunale Pflegestrukturplanung bei der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz, zeigte auf, dass konsequentes Handeln nötig ist, um auf das Problem der immer älter werdenden Bevölkerung reagieren zu können. Die Generationen der Babyboomer – von 1955 bis 1965 stiegen die Geburtenraten in Deutschland rapide an – befinde sich inzwischen zum Teil in Rente und stelle in den kommenden Jahren die Pflege vor eine Riesen-Herausforderung.

Single-Haushalte in Städten üblich

„Der Anteil der über 80-Jährigen wird sich in den kommenden Jahren vervierfachen“, meint Pfundstein. Hinzu komme die Tatsache, dass Familienstrukturen sich radikal verändert hätten. Eltern und Kinder lebten schon lange nicht mehr unter einem Dach, in den Städten sei der Ein-Personen-Haushalt inzwischen die Regel.

Zahl der Pflegebedürftigen steigt

„Derzeit werden 800.000 Menschen in Heimen stationär versorgt – 600.000 davon sind Seniorinnen und Senioren“, nannte der Experte weitere Zahlen. 3,4 Millionen Menschen in Deutschland nehmen bereits Pflegeleistungen in Anspruch. „Diese Zahl wird schon in den nächsten Jahren auf fünf Millionen Menschen steigen“, blickt Pfundstein in die Zukunft. Statistisch sei jeder Mensch im Durchschnitt 6,7 Jahre pflegebedürftig. „Das ist ein ganzer Lebensabschnitt.“

Isenbütteler Pflegekonferenz wird wiederholt

Auf kommunaler Ebene zur Optimierung und Entlastung des Systems beitragen: „Das kann nur vor Ort angegangen werden“, sieht Pfundstein in der Isenbütteler Pflegekonferenz einen wichtigen und richtigen Weg. Sozialkoordinator Thorsten Müller kündigte am Mittwoch an, dass er die Veranstaltung auf alle Fälle wiederholen will. Ein Termin steht jedoch noch nicht fest.

Von Uwe Stadtlich