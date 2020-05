Noch ist Mitmachen beim Breitbandprojekt des Landkreises möglich

Samtgemeinde Isenbüttel

1200 Adressen liegen im vierten Vermarktungsgebiet – Stadt Gifhorn, Gemeinde Sassenburg und Samtgemeinde Isenbüttel – in sogenannten weißen Flecken und sind somit anschlussberechtigt für das Giffinet des Landkreises mit Glasfaser bis ins Haus. In den Gemeinden Isenbüttel, Calberlah und Ribbesbüttel, die zu diesem Vermarktungsgebiet gehören, haben sich rund 54 Prozent für einen solchen Anschluss entschieden. Auch für die anderen 46 Prozent besteht nach wie vor die Chance auf einen zwar nicht kostenlosen, aber vergleichsweise günstigen Glasfaseranschluss.

Interessierte können noch Aufträge bei Giffinet einreichen – jetzt gibt es den Glasfaseranschluss für eine Mehraufwandsgebühr von 299 Euro. Das sei immer noch günstig, hatte Landrat Dr. Andreas Ebel betont, als die erste Vermarktungsphase in diesem Gebiet beendet war. Anschlüsse bestellen sei grundsätzlich so lange möglich, wie der Bagger in der eigenen Straße noch nicht angefangen habe zu buddeln.

Für schnelle Datenströme

Die Vorteile einer Glasfaserleitungen zeigen sich in Corona-Zeiten: Eltern im Homeoffice, Kinder im Homeschooling, womöglich mehrere Videokonferenzen zeitgleich – damit sind viele Internetanschlüsse überfordert. Deshalb hofft Marcel Otte, Koordinator des Glasfaserprojekts vom Landkreis Gifhorn, dass bis Baubeginn so viele Haushalte wie möglich von einem Glasfaseranschluss über das Breitbandprojekt des Landkreises in Kooperation mit Giffinet überzeugt werden können – so soll die Region möglichst flächendeckend zukunftssicher aufgestellt sein. „Das macht uns als Standort für Gewerbetreibende und auch für Privatpersonen natürlich deutlich attraktiver“, so Otte.

Im Unterschied zu den 299 Euro Mehraufwandsgebühren für einen Anschluss ans Breitbandnetz des Landkreises kann ein Hausanschluss ans Glasfasernetz in Eigenregie mehrere Tausend Euro kosten. Deshalb sagt Otte: „Für uns gilt es jetzt, auch die restlichen verfügbaren Haushalte bis Baubeginn vom Glasfaserprojekt zu überzeugen, diese einmalige Chance kommt so schnell nicht wieder.“

Der Ausbau im ersten Gebiet hat bereits begonnen. Die Netzplanungen für das zweite, dritte und vierte Gebiet laufen im Hintergrund schon auf Hochtouren, ein exakter Termin für den Baustart steht allerdings noch nicht fest. Weitere Infos zum Glasfaserprojekt des Landkreises gibt es im Internet unter www.giffinet.de.

Von der AZ-Redaktion