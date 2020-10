Isenbüttel

Es wird gebohrt, geschraubt, gemalert und gehämmert: Die Sanierung des Tankumsee-Hotels geht zügig voran. Nach der Neugestaltung der Außenanlagen sind die Handwerker nun drinnen im Einsatz. Einige Hotelzimmer wurden bereits modernisiert, jetzt geht’s mit dem Restaurant weiter.

Unternehmer Wolfgang Heitmann, der das Gebäude im Februar von der Wittinger Brauerei gekauft hat, setzt seine Neugestaltungspläne seit Monaten konsequent um. „Acht unserer 48 Hotelzimmer – darunter zwei Einzelzimmer und eine Suite – wurden bereits komplett renoviert“, freut sich Hotel-Leiterin Anett Krüger. Weitere acht Zimmer würden im November fertiggestellt. Pflegeleichter Boden, ein frischer Anstrich, eine neue Möblierung und moderne Flachbildfernseher: „Bis spätestens Mitte 2021 wollen wir auch mit den restlichen Gäste-Räumen durch sein“, so Krüger.

Zur Galerie Die Außenanlage ist nahezu fertig, die Innenräume sind in Arbeit: Im Seehotel am Tankumsee gehen die Handwerker ein und aus.

„Das neue Angebot wurde prima angenommen“

Erst im Juli hatte Heitmann kräftig in ein schmuckes Eiscafé investiert, das den Hotelgästen in den Morgenstunden auch als Frühstücksraum dient. „Dieses Angebot und auch die neu gestaltete Terrasse mit Service und Selbstbedienungsbereich wurden bisher prima angenommen“, erklärt Gastronomie-Leiter Andreas Selter. Die rund 180 Plätze auf der Terrasse am Seeufer sollen auch in den kommenden Monaten zum Verweilen einladen.

„Wärme-Konzept“ für den Außenbereich

„Wir können den Winter nicht kürzer machen – jedoch schöner und wärmer“, will Hotel-Chefin Anett Krüger ihren Gästen Wärmflaschen und kuschlige Decken zur Verfügung stellen. „Zudem gibt’s Heizpilze, Heizstrahler und Feuerkörbe“, lädt auch Selter dazu ein, Glühwein, Grog oder alkoholfreien Punsch auf der Außenterrasse des Hotels zu trinken. Am Samstag, 31. Oktober, ab 15 Uhr, gibt es für das neue Außen-Konzept eine erste große Bewährungsprobe. Selter: „Es steigt eine Halloween-Party für Familien.“

Die Terrasse auch in der kalten Jahreszeit nutzen: Anett Krüger, Leiterin des Seehotels, hält für die Gäste Wärmflaschen, Decken, Heizstrahler, Heizpilze und Feuerkörbe bereit. Quelle: Sebastian Preuß

Die knusprige Ente oder die Weihnachtsgans doch lieber drinnen genießen: Das wird ab dem 29. November im modernisierten Restaurant des Seehotels möglich sein. „Die Arbeiten sind am 12. Oktober gestartet – es geht gut voran“, ist Krüger überzeugt davon, dass der vorgegebene Zeitplan gehalten werden kann. Eine große Verzögerung ist auch nicht einkalkuliert, denn das Restaurant – es kann von 65 auf 100 Sitzplätze erweitert werden – ist an den Weihnachtsfeiertagen bereits ausgebucht. „Lediglich Silvester geht noch was“, so Krüger.

Neuer Terrassenbereich entsteht vor Veranstaltungsräumen

Selter und Krüger gehen davon aus, dass Corona auch 2021 noch Thema sein wird. „Auf unserer Terrasse gibt es genügend Platz, um die Abstandsregeln einzuhalten“, so Selter. Zudem werde zurzeit der Terrassenbereich vor den Tagungs- und Veranstaltungsräumen auf Vordermann gebracht.

Auf den kommenden Sommer können sich Cocktail-Fans schon jetzt freuen. „Wir werden dann eine Strandbar auf unserer Hotel-Terrasse fertigstellen, an der kühle Drinks serviert werden – selbstverständlich auch zum Mitnehmen“, verspricht Andreas Selter.

Von Uwe Stadtlich