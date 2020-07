Isenbüttel

Ab in den Wald! Acht Mädchen und Jungen gingen am Mittwochvormittag mit Waldpädagogin Stefanie Bucher-Pekrun auf Erlebnistour in den Eyßel-Forst nördlich von Isenbüttel. Möglich machte das die Jugendförderung der Samtgemeinde als Aktion im Rabenspaß.

Das Ferienangebot betreute Imke Heuer, die eigentliche Führung durch den Wald überließ sie aber der Waldpädagogin Bucher-Pekrun. „Wir widmen uns dem Eichhörnchen“, sagte sie. Die putzig anzuschauenden Kletter- und Sprungkünstler im roten Fellmantel sollten den Kindern als Vorbild für allerhand lehrreiche Spiele dienen. Zum Beispiel Nüsse verstecken und im Idealfall später auch wiederfinden. Eichhörnchen vergraben Nüsse als Vorrat für den Winter. „Mit ihrer Nase spüren sie die Verstecke später auf“, sagte Bucher-Pekrun. Und was passiert mit Nüssen, die sie nicht wiederfinden? „Daraus wachsen im besten Fall neue Bäume“, erklärte die Expertin.

Spiegel erlauben einen ganz neuen Blickwinkel in die Baumwipfel

Mit Spiegeln konnten die Mädchen und Jungen ganz bequem ihren Blick durch die Baumkronen schweifen lassen, ohne ständig den Kopf nach oben drehen zu müssen. „Das erlaubt euch einen ganz neuen Blickwinkel auf den Wald“, sagte Bucher-Pekrun. Wann schaut man beim Spaziergang im Wald sonst auch schon mal so intensiv in die Baumkronen – dorthin, wo Eichhörnchen rumwuseln?

Ein paar der Spiele musste Bucher-Pekrun vom Waldforum Riddagshausen aus Rücksicht auf coronabedingt erforderliche Abstands- und Hygieneregeln vom Ablauf her ein wenig anpassen. So fiel etwa der Kennenlern-Kreis zu Beginn etwas großzügiger aus als üblich. Dabei sagten die Kinder zunächst reihum ihre Namen gefolgt von einem typischen Waldtier. Im zweiten Durchlauf versuchte jedes Kind sich an Name und Tier seines rechten Nachbarn zu erinnern. Nach etwas mehr als einer Minute und mit ein paar Hilfestellungen war es vollbracht. „Das geht aber bestimmt noch schneller“, sagte die Waldpädagogin. Recht hatte sie: In sage und schreibe schlappen 20 Sekunden war der dritte Durchlauf geschafft. „Das habt ihr echt super hinbekommen“, lobte sie.

Damit waren die Kinder fit für die Walderlebnistour im Eyßel-Forst. Auf dem knapp 400 Meter langen Fußmarsch vom Treffpunkt am Fitnessplatz zum Wald startete bereits das zweite Spiel: Wer bin ich? Dafür klebte die Waldpädagogin jedem Kind einen Zettel mit einem Namen eines Waldtieres auf den Rücken. Durch geschickte Ja- oder Nein-Fragen wie „Bin ich groß?“, „Habe ich ein Fell?“ oder „Kann ich fliegen?“ grenzten die Kinder die möglichen Lösungen immer weiter ein. Schließlich konnten sie erraten, dass sie ein Hirsch, ein Fuchs oder ein Specht waren. Nach gut drei Stunden endete der spannende Vormittag im Wald, an den sich die Kinder gewiss noch lange erinnern werden und von dem sie Eltern und Geschwistern eine Menge zu erzählen hatten.

Von Ron Niebuhr