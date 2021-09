Isenbüttel: MBL bekommt das Familiensiegel für familienfreundliches Betriebsklima

Isenbüttel

Beruf und Familie sind unvereinbar? Nicht bei MBL Maschinenbaubetriebe Lieb in Isenbüttel. Die Firma ist gerade mit dem Familiensiegel für Unternehmen in Nordostniedersachsen ausgezeichnet worden. Andrea Kowalewski von der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Lüneburg-Uelzen sowie Brigitte Kaminski von der Gemeinschaftsinitiative Familiensiegel überbrachten die Auszeichnung.

Eigentlich läuft der Zeitraum für die Auszeichnung über jeweils drei Jahre – und Ende 2021 aus. MBL hat sich aber erst Ende 2020 beworben und das Siegel jetzt bekommen. „Wir wollten noch mitmachen, nachdem wir über die IHK davon erfahren haben. Und wir wollen uns anschließend für die Neuauflage bewerben“, erklärt Prokuristin Jana Laske. Denn vieles im Unternehmen passe bereits, was das Thema angehe. Beispielsweise gebe es flexible Arbeitszeitmodelle, Sonderurlaube und Sonderzahlungen bei Hochzeiten und Geburten sowie ein Tandem-Modell bei Wiedereinstieg von Mitarbeitern, die längere Zeit ausgefallen waren. Sie werden dann für einen bestimmten Zeitraum von einem zweiten Mitarbeiter begleitet.

Netzwerk für viele Anregungen und Hilfestellung

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei heutzutage für Firmen wichtig, nicht zuletzt bei der Suche nach Fachkräften, so Jana Laske. „Das hat sich im Vergleich zu früher total verändert. Für viele Arbeitssuchende ist das mittlerweile eine Entscheidungsgrundlage, nicht mehr nur das Gehalt oder der Lohn stehen im Vordergrund. Auch für uns als Unternehmen ist das wichtig, denn die Mitarbeiter sind die, die uns voran bringen. Da müssen wir ständig reagieren, weil sie uns auch oft jahrelang begleiten – fünf unserer Mitarbeiter sind seit 25 Jahren dabei, im Durchschnitt sind es zehn Jahre.“ Für viele – vor allem kleinere – Unternehmen sei das eine Herausforderung. Daher sei das Familiensiegel nicht nur gut, um einmal den Stand im eigenen Unternehmen zu überprüfen, sondern auch, weil es durch das Netzwerk jede Menge Anregungen und Hilfestellung gebe, erläutert Brigitte Kaminski.

Über einen Fragebogen wird in den Unternehmen ermittelt, wie es in Sachen Vereinbarkeit von Beruf und Familie läuft. Die meisten Betriebe punkten da bei den Arbeitszeitmodellen. Bei der Personalentwicklung dagegen hapere es oft, sagt Brigitte Kaminski. Sind mindestens 50 Prozent der Fragen positiv beantwortet, wird der Betrieb besucht. Schließlich gibt es das Siegel, das alle drei Jahre erneuert werden muss. Besonders innovative Betriebe oder solche mit einer kontinuierlichen Entwicklung können zum Ende des Drei-Jahres-Zeitraums eine weitere Auszeichnung erhalten. Mittlerweile habe das Familiensiegel so gut wie alle Branchen erreicht. Im Landkreis Gifhorn hätten aktuell aber noch weniger als zehn Unternehmen mitgemacht, sagt Brigitte Kaminski. Die Firma MBL in Isenbüttel sei da besonders interessant, weil die meisten der 30 Mitarbeiter Männer sind – nur zwei Frauen gibt es derzeit im Team.

Aus der Taufe gehoben wurde das Siegel – mehr Infos unter www.famisiegel.de – 2010 als niedrigschwelliges Angebot für Unternehmen. Beteiligt sind unter anderem die IHK, die Handwerkskammer, der DGB. „Wir hatten vorher oft von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen gehört, dass Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht geht. Das ist aber so nicht“, so Brigitte Kaminski.

Von Thorsten Behrens