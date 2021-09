Isenbüttel

„Es ist eine tolle Atmosphäre“, freute sich Rouven Hartmann, Organisator des Festivals Tankumsee in Flammen. Mehrere tausend Menschen strömten am Samstagabend auf das Gelände und freuten sich über die Möglichkeit, endlich wieder feiern zu können. Der Zutritt zum Gelände war nur unter Beachtung der 3G-Regel möglich.

Auf dem Tankumsee fuhren bunt beleuchtete Boote und zogen die Blicke der Menschen am Strand und an der Promenade auf sich. Ein Mann auf Stelzen, dessen Kostüm in verschiedenen Farben leuchtete, war wohl das beliebteste Fotomotiv. Und an den Wegen, Bäumen und an vielen Ecken sorgte Beleuchtung für Tankumsee-in-Flammen-Atmosphäre – nur die Flammen fehlten in diesem Jahr. Rouven Hartmann berichtete, dass er dafür und für das Feuerwerk keine Erlaubnis bekommen habe.

In der Partyzone war am meisten los

Der Stimmung tat das aber keinen Abbruch. Gleich hinter dem Eingangsbereich begann das Festgelände mit Essens- und Getränkeständen, denen ein Bereich für Kinder mit Greifautomat, Karussell, Hüpfburg und Rutsche folgte. Hinter dem Verwaltungsgebäude in Richtung des gerade neu eröffneten Kletterturms erstreckte sich ein Mittelaltermarkt. Neu war auch der Little-Italy-Bereich mit Essensständen, landestypischen Ausstellern und Live-Musik. Und kurz vor dem Kletterturm begann die große Partyzone – der Bereich, in dem sich am Samstagabend wohl die meisten Menschen ansammelten.

Tankumsee in Flammen – Das Festival in Bildern:

Zur Galerie Das Lichter-Festival Tankumsee in Flammen hat wieder tausende Besucher angelockt. Hier sind die schönsten Bilder.

Auf der Bühne sorgte die Venga-Venga-Show mit Hits aus den 80ern, 90ern und 2000ern für Party-Stimmung. Beim Stimmungstest waren die Frauen – wie üblich – lauter als die Männer. Als dann aber „Wannabe“ von den Spice Girls erklang, feierten alle gemeinsam. „Alle sind fröhlich und feiern“, freute sich Rouven Hartmann.

Die Besucher freuten sich über das gesamte Programm

Das konnten auch René und Jessica Mämecke mit ihren Kindern Jaden (9) und Luna (10) bestätigen, die extra aus Hildesheim angereist waren. „Es ist ein tolles Programm“, freuten sie sich. Die Familie war gleich zum Start um 17 Uhr da und genoss den Abend am Tankumsee. Jaden gefiel die Disco am besten, Luna fand das Essen super. „Die Kinder sollen Spaß haben“, sagte Jessica Mämecke – und den hatten sie auch.

„Ein sehr schönes Fest“, sagten auch Norbert und Carola Meyer, ebenfalls aus Hildesheim. Sie waren durch einen Zufall auf das Festival aufmerksam geworden – und genossen den Abend bei milden Temperaturen, einem Glas Wein und einem traumhaften Blick auf den bunt erleuchteten See.

Von Christian Albroscheit