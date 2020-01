Hunderte Häkeltiere helfen der Hospizarbeit

Isenbüttel

Die Isenbüttelerinnen Ruth Prüßner (59) und Elisabeth Krull (64) haben ein Hobby, das verbindet: Seit Jahren häkeln und stricken die beiden Frauen bunte Handpuppen und Kuscheltiere. Mit dem Verkaufserlös ihrer Handarbeiten unterstützen sie die Hospizarbeit Gifhorn.

Keine Verschnaufpause

„Ich nutze eigentlich fast jede freie Minute, um neue Tiere und Figuren herzustellen – selbst im Asien-Urlaub gab’s keine Verschnaufpause“, berichtet Krull, die als Chemie-Ingenieurin bei VW gearbeitet hat und seit 2013 im Ruhestand ist. Die Faszination und Begeisterung für die Strick- und Häkeltiere teilt die 64-Jährige – sie ist in Sudweyhe bei Bremen geboren – mit ihrer Nachbarin und Freundin Ruth Prüßner.

Start vor 28 Jahren

„Mit dem Stricken von Socken und Pullovern ging’s vor 28 Jahren los – dann entstand die Idee, Tier-Figuren und Handpuppen zu häkeln und zu stricken“, blickt Krull zurück. „Je nach Größe benötigen wir einen Tag bis zu einer Woche für die Herstellung“, ergänzt Ruth Prüßner.

„Seelentröster“

Polizisten- oder Kasper-Handpuppen, flauschige Hasen, kuschlige Küken, plüschige Löwen, farbenfrohe Krokodile und auch Spielzeug-Drachen: Mehrere hundert handgearbeitete Figuren haben die beiden Isenbüttelerinnen im Laufe der Jahre produziert und auch verkauft. Das Besondere an den „Isenbütteler Seelentröstern“: Jede Häkel- oder Strickpuppe ist mit einem Zettel versehen – darauf der Name und eine kleine Geschichte.

„Ramses“ der Hase

„Ramses haben wir zum Beispiel einen niedlichen Strickhasen getauft – die Idee dazu hatten wir bei einem gemeinsamen Ägypten-Urlaub“, berichtet Krull. „Ramses“ sei dann von einer Frau für ihre Nichte gekauft worden. „Das junge Mädchen hatte die Ausbildung als Reisekauffrau erfolgreich abgeschlossen – es war also das passende Geschenk“, sagt Krull. Verkaufsschlager waren in den letzten Jahren übrigens Kuschel-Wildschweine. „Doch die sind leider vom Aussterben bedroht, denn die dafür benötigte Wolle gibt’s nicht mehr“, schmunzelt Krull. Ein dickes Dankeschön der beiden Handarbeitsspezialistinnen geht an Rita Schmidtke aus Gifhorn: Sie hat das Projekt durch selbst gebastelte Geschenk-Kartons und Karten unterstützt.

Geldspenden

Weihnachtsausstellungen, Kunsthandwerker-Märkte und auch kleine Verkaufsecken im Hofcafé Meyer und in einer Massage-Praxis in Isenbüttel: Die beiden Frauen bieten ihre Handarbeiten seit 2017 an vielen Stellen zum Verkauf an, um damit die Hospizarbeit Gifhorn zu unterstützen. 2018 wurden 500 Euro übergeben, 2019 waren es bereits 1200 – jetzt gab’s einen 2150-Euro-Scheck. Ihn nahm Dagmar Borkowsky vom Vereinsvorstand entgegen. „Das Geld können wir gut gebrauchen, um weitere Begleiterinnen und Begleiter auszubilden – die Nachfrage steigt ständig“, so die Vorstandsfrau. 50 Menschen engagieren sich derzeit ehrenamtlich in der Sterbebegleitung und Trauerarbeit im Kreisgebiet.

Fortsetzung

Ruth Prüßner und Elisabeth Krull setzen ihr Hilfsprojekt auch 2020 fort. „Klasse wäre es natürlich, wenn wir auch einen Laden in Gifhorn finden würden, der uns eine Verkaufsmöglichkeit für unsere Handarbeiten kostenlos zu Verfügung stellt“, hoffen die beiden Isenbüttelerinnen auf Unterstützung. Wer helfen will, kann sich mit Elisabeth Krull unter Tel. (0 53 74) 27 84 in Verbindung setzen.

Von Uwe Stadtlich