Isenbüttel

Lange dürfte es nicht mehr dauern, dass Besucher am Tankumsee nur staunend die Hälse recken können, um zu erahnen, was da Großes entsteht. Voller Vorfreude ist Annette Böhme, Geschäftsführerin der Tankumsee GmbH. Die Firma Kristallturm gebe gerade „noch mal richtig Gas“, die 16-Meter-Attraktion stehe kurz vor der Vollendung.

Was in den vergangenen Tagen passierte: Das letzte Treppenelement am großen Turm ist montiert, sodass die Treppe nun fertig ist. Auch die Seile für die Seilrutsche (FlyingFox) sind installiert und werden in den kommenden Tagen gespannt. Hier können Abenteuerlustige bald 200 Meter in Richtung DLRG-Turm rauschen.

Am Dach fehlt nur noch die Turmspitze

Ebenfalls abgeschlossen sei die Installation des Membran-Daches, es fehlt nur noch die Turmspitze. Das Dach ermöglicht, dass der Kletterturm auch bei nicht so tollem Wetter nutzbar ist. Was Spaziergängern schon länger ins Auge fällt: Den Klettergarten – geeignet für Kinder und Erwachsene – zieren allerlei lustige Elemente wie Kettcar, Boot und eine Kletterwand.

Zur Galerie Das Dach ist darauf, der Ticketshop entsteht gerade. Nun fehlt nur noch ein entscheidender Punkt, bevor die Attraktion ihren Betrieb aufnehmen kann.

Aktuell wird die Beleuchtung und die Elektrik am Turm installiert. Sichtbar ist auch schon der künftige Ticketshop. Die Zuwegungen sind inzwischen hergestellt.

Wer möchte, genießt einfach nur die Aussicht

Man muss auch kein Klettermax sein, um die neue Attraktion zu nutzen. Wer ein 2-Euro-Ticket löst, kann die Aussicht in luftiger Höhe auf der Aussichtsplattform auch genießen. Aber auch für Events aller Art darf die Attraktion gebucht werden. Kindergeburtstage, Firmenevents und sogar Hochzeiten sollen dort bald ermöglicht werden.

Auf der überarbeiteten Tankumsee-Homepage können zukünftig Termine online gebucht werden. Auch direkt vor Ort sind freie Zeitfenster buchbar. Der Turm soll künftig von April bis Ende September geöffnet sein, bei guter Wetterlage auch länger.

Nächste Woche stehen Abnahmen an

Und wann kann’s nun endlich losgehen? „Die kommende Woche ist entscheidend, ob und wann der Erlebnisturm eröffnen kann. Geplant sind die Bauendabnahme, eine Brandschutzbegehung und die alles entscheidende TÜV-Abnahme“, fiebert Annette Böhme dem großen Finale entgegen.

Gleichzeitig finde die Schulung des Kletterteams statt und ein Fotoshooting, um aktuelle Bilder für Flyer und die neue Website zu erhalten. „Jetzt heißt es Daumen drücken, um endlich den Turm für die Öffentlichkeit frei geben zu können“, sagt Annette Böhme.

Von Andrea Posselt