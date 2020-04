Gemeinde Isenbüttel bietet Vereinen Hilfe an

Isenbüttel

Ende März unterbreitete die Gemeinde den Vereinen das Angebot, sie finanziell zu unterstützen, wenn sie wegen Corona Einbrüche hinnehmen müssten, zum Beispiel durch die Absage von Veranstaltungen. Bislang ist nach Auskunft der Verwaltung dazu weder ein entsprechender Antrag noch eine anderweitige Reaktion eingegangen.

Der BSC habe das Schützenfest abgesagt, die Singgemeinschaft das Frühlingssingen, für die Landjugend fällt die Aufstellung des Maibaums weg, Erntedank steht in den Sternen, auch der Posaunenchor St. Marien weiß nicht, wann er wieder öffentlich spielen kann. „Viele Vereine sind angewiesen auf öffentliche Veranstaltungen, um Geld zu generieren“, weiß der stellvertretende Gemeindedirektor Kai Krink. Diese Einnahmen seien wichtig für die Aufrechterhaltung des Vereinslebens.

Vereinspleiten vorbeugen

Verschärfend hinzu kommen könne, dass Vereine für Veranstaltungen vertraglich an Firmen gebunden sein könnten, was das Defizit noch erhöhe. „Mit dem Angebot möchten wir Vereinspleiten vorbeugen und das Vereinsleben im Ort halten“, so Krink. Denn es mache einen wichtigen Teil des örtlichen Lebens aus, der es den Bürgern ermöglichen, sich „zu treffen und auszutauschen. Das wollen wir nicht kaputt gehen lassen.“

In normalen Zeiten sei in Isenbüttel die Förderung von Vereinen anders als in anderen Gemeinden und „relativ großzügig“. Unter anderem werde mit „investiven Maßnahmen“ Sorge getragen. Aber beispielsweise auch bei Veranstaltungen, indem „aus dem Kulturtopf auf Antrag durch uns ein Defizitausgleich vorgenommen wird“, sagt Krink. Gemeindedirektor Klaus Rautenbach nennt in diesem Zusammenhang die Pro-Kopf-Zahlungen (für Mitglieder) – die höher ausfallen bei Kindern oder Menschen mit Handicaps – sowie die Gegenfinanzierung von Übungsleitern.

Und „je nach Haushaltlage“ würde man den Vereinen eben beispringen, wenn sie finanzielle Einbrüche haben, diese belegen, aber selbst nicht ausgleichen können. Wegen Corona sei den Vorsitzenden aller Isenbütteler Vereine am 31. März mit der Post ein Schreiben zugegangen, in dem dieses Angebot noch einmal explizit unterbreitet wurde. „Aber bislang gab es noch keine Rückmeldung“, konstatiert Krink. Auch nicht auf informellem Wege, wie Rautenbach ergänzt.

Gesunde Struktur

Einzige konkrete Maßnahme der Gemeinde für Vereine im Zusammenhang mit Corona – noch vor der Wurfsendung – sei die Stundung von Mietzahlungen für gemeindliche Räumlichkeiten (auf Basis der Corona-Gesetzgebung) bei einem Verein gewesen: „Der will aber später zurück zahlen.“ Ein Grund für die bislang gänzlich fehlenden Reaktionen auf den Aufruf könnte nach Krinks Ansicht sein, dass „unsere Vereine eine gesunde Struktur haben und gut ausgestattet sind mit Geld und engagierten Mitgliedern“.

Möglicherweise seien sie auch „clever“, so clever wie das Bürgerschützencorps, das aus der Absage des Schützenfestes zumindest insofern mit heiler Haut heraus kam, als dass keine Regressforderungen von Firmen eingegangen seien: „Weil die Verträge gut gemacht oder noch gar nicht geschlossen waren“, so Krink. Aber wie dem auch sei, das Angebot der Gemeinde steht noch – und Corona kann noch dauern.

Ruhendes Vereinsleben „geht an die Nieren“ Das Vereinsleben ruht: „Mir fehlt der Dienstagabend“, geht Klaus Rautenbach, Gemeindedirektor und aktives Mitglied der Singgemeinschaft Isenbüttel, der Wegfall des wöchentlichen Probentermins auf Grund von Corona in der Tat „an die Nieren. Wenn das Miteinandersein wegbricht, macht das den Menschen schon zu schaffen“, weiß er von Leidensgenossen. Zwar würden vom Leiter des Chores mittlerweile „Dateien mit Noten herum geschickt, mit denen man sich abends mal an den Computer setzen kann“, aber das sei nicht wirklich ein Ersatz für gemeinsames Singen. Zum Beispiel beim (abgesagten) Frühlingskonzert, mit dem man auch „immer so viele Leute erreicht habe – das ist eine echte Einschränkung und ganz schön schwierig.“

Von Jörg Rohlfs