Jörg Trute bringt als erster Niedersachse eine Goldmedaille im Riesenslalom mit

Isenbüttel

Ihrer vielleicht größten Sportskanone bereiteten die Mitarbeiter und Bewohner von Der Hof in Isenbüttel jetzt einen ganz, ganz tollen Empfang: Jörg Trute. Der 34-Jährige kehrte zu seinen Kollegen auf den heilpädagogischen Bauernhof von den Winterspielen der Nationalen Special Olympics mit einer Goldmedaille zurück!

Keiner konnte mithalten

„Die habe ich im Riesenslalom geholt“, berichtete Trute. Sechs weitere Athleten gingen neben dem Isenbütteler an den Start – und keiner konnte mithalten. Niedersachsen führe ja ein Pferd im Landeswappen, sagte Hofleiter Roland Bursian. Und auf Der Hof zählen Reiten und Voltigieren zu den beliebtesten und gefragtesten Sportarten. Medaillen im Sattel zu gewinnen, egal ob Gold, Silber oder Bronze, sei nicht ungewöhnlich für die Sportler. Sie mischen immer ganz vorne mit bei den Sommerspielen der Special Olympics und anderen Wettbewerben.

Der erste Niedersachse überhaupt

„Aber Gold im Skifahren? Das hat vor dir noch keiner geschafft. Wir sind so stolz auf dich“, lobte Bursian. Zumal Trute nicht nur der erste Isenbütteler ist, dem dieses Kunststück gelungen ist, sondern sogar der erste Niedersachse! Das sei der absolut verdiente Lohn für intensives, jahrelanges Training. Zwei Wochen Auszeit nahm sich Trute für die Special Olympics vom Bauernhof: eine für die Vorbereitung mit Mutter Marion, eine für die Wettkämpfe selbst. Die wurden diesmal vom 2. bis 6. März im Berchtesgadener Land ausgetragen. Dort trat Trute im Riesenslalom an und auch im Slalom. Bei letzterem reichte es zwar nur für Platz sechs im achtköpfigen Starterfeld. Aber das war – auch dank der Goldmedaille im Riesenslalom – sicherlich halb so wild.

Schnee nur auf den Pisten

Trutes Fazit zu den Nationalen Special Olympics fällt rundweg positiv aus: „Es war total super dort“, schwärmte Trute von vielen netten Menschen, vom sonnigen Wetter und herrlicher Atmosphäre. Schnee gab es allerdings nur auf den Pisten, ringsum war es grün. Zurück in Isenbüttel steigt Trute gleich wieder voll in seine Arbeit auf dem Bauernhof ein. Dort kümmert er sich mit großer Hingabe um die Tiere: „Ich bin gern bei ihnen“, sagt er. Füttern gehört zu seinem Job, aber auch Abäppeln und Ausmisten. Das gesamte Team auf Der Hof sei richtig klasse, betont der Olympionike.

Jede Menge Promis getroffen

Der 34-Jährige ist übrigens bereits im neunten Jahr niedersächsischer Athletensprecher. Drei Mal ist er schon in dieses besondere Ehrenamt gewählt worden. Im Herbst gibt er es ab, denn eine erneute Wiederwahl nach drei Amtszeiten ist leider nicht möglich. „Ich bleibe aber weiter Mitglied im Athletenrat“, sagt er. Als Athletensprecher habe Trute jede Menge Promis getroffen, berichtet Bursian: „Ob Bundeskanzlerin oder Bundespräsident – Jörg kennt sie alle. Das ist der Hammer!“ Zuletzt hatte ihn Frank-Walter Steinmeier aufs Schloss Bellevue eingeladen.

Viele sportliche Hobbys

Auf Sport legt man auf Der Hof zwar ohnehin viel Wert, erklärte der Hofleiter. Aber so aktiv wie Trute ist kaum jemand. „Schwimmen, Reiten und Laufen“, zählt der 34-jährige Spitzensportler als Hobbys auf. Und dann ist da noch Tennis. Neben Skifahren sein zweites großes sportliches Standbein. Mit dem glänzt er immer wieder bei den Sommerspielen. Die nächste Chance dazu bietet sich dem Isenbütteler bei den nationalen Special Olympics 2022 in Berlin – und womöglich auch ein Jahr später am gleichen Ort bei den Weltspielen. Doch erst einmal stehen die winterlichen Weltspiele 2021 an. Für die hat sich Trute als nationaler Goldmedaillengewinner nämlich bereits qualifiziert.

Von Ron Niebuhr