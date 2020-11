Isenbüttel: Jetzt möchten die Liststraßen-Anlieger eine Aufpflasterung

Isenbüttel

Erneut befasste sich Isenbüttels Bauausschuss mit baulichen Maßnahmen zur Verringerung des Verkehrstempos auf der Liststraße. Diesmal lag dem Gremium der Antrag eines Bürgers vor, im Bereich Ecke Am Försterkamp Aufpflasterungen zu setzen. Zudem ging es um einen Befreiungsantrag, den Haushaltsplan 2021 und das Zugpfeifen am Triftweg.

Der Ausschuss gab dem Antragsteller die Chance, die Situation auf der Liststraße vorzustellen und seine Lösungsvorschläge zu erläutern. Demnach seien dort Fahrzeuge mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs – private ebenso wie öffentliche. Links-vor-Rechts werde missachtet, Fußgänger und Radler nicht beachtet. Und seit in der Königsberger Straße eine Aufpflasterung angebracht worden ist, habe der Verkehr auf der Straße Am Försterkamp zugenommen. Es werde viel gehupt, mit heulenden Motoren und quietschenden Reifen gefahren, führte der Anwohner in seinem Antrag aus. Sein Vorschlag: Die in der Königsberger Straße erfolgreich gesetzten, in der Straße Am Försterkamp bisher aber nur teils erfolgten Aufpflasterungen konsequent fortführen mit dem Ziel, mehr Verkehrssicherheit zu erreichen.

Anzeige

Vor einer Beschlussempfehlung sollen die Fraktionen über das Thema beraten

Laut Antragsteller hätten sich alle Anwohner der Straßenzuges hinter diesem Vorstoß versammelt, da das erlaubte Höchsttempo von 30 Stundenkilometern häufig überschritten werde. Detlef Lehner ( SPD) wies darauf hin, dass die betreffende Straße ausschließlich Anwohner befahren. Gemeindedirektor Klaus Rautenbach verdeutlichte, dass sorgfältig abzuwägen sei: „Wir haben mehrfach Fälle zu verzeichnen, bei denen nach dem Bau von Maßnahmen Mitbürger bei der Gemeinde einen Rückbau gefordert haben.“ Ganz einfach weil sie sich durch Geräuschentwicklung, etwa durch Bremsen und Anfahren, gestört fühlten. Der Bauausschuss gab vorerst keine Beschlussempfehlung ab. Stattdessen verwies er den Antrag zu weiteren Beratung in die Fraktionen. Der Anwohner erklärte sich bereit, seinen Antrag auch diesen noch einmal zu erläutern.

Beim Haushaltplan fürs kommende Jahr sah der Ausschuss wenig Bedarf zur Diskussion. Frederick Meyer ( CDU) beantragte allerdings, den Ansatz für Planungskosten zu erhöhen, denn „wir wissen jetzt schon, dass im Laufe des Jahres noch weitere Planungen notwendig werden.“ Das Gremium folgte dem Antrag und empfahl, den Ansatz zu verdoppeln: von 20 000 auf 40 000 Euro.

Ein Antrag auf eine vom Bebauungsplan abweichende Dachneigung wird abgelehnt

Aus dem Wohngebiet Hinter den Wiesenhöfen III lag dem Bauausschuss noch ein Befreiungsantrag vor. Gewünscht war vom Antragsteller, eine vom Bebauungsplan abweichende Dachneigung zu bewilligen: 25 statt 30 Grad, wohl um für die Räume im Obergeschoss des geplanten Hauses eine „vernünftige“ Fensterhöhe zu ermöglichen. Elisabeth Krull (IWG) sagte dazu: „Es hat gerade in diesem Wohngebiet in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Befreiungen gegeben. Das Ziel dieser Abweichung kann der Bauherr auch anders erreichen.“ Das Gremium lehnte den Befreiungsantrag einstimmig ab.

Gemeindedirektor Rautenbach berichtete von der dritten Sitzung der Arbeitsgruppe Zugpfeifen. Neben einem Vertreter der Bürgerinitiative waren drei Vertreter der vier Ratsfraktionen anwesend. Das Landvolk hatte sich kurzfristig abgemeldet. Die BI wünsche sich weiterhin ein Hecktor am Bahnübergang Triftweg, sagte er. Die Fraktionen seien nur aufgefordert, diesen Wunsch zu bewerten und dabei die Konsequenzen zu bedenken für die Landwirtschaft und auch für den geplanten Bau einer zweiten Zufahrt zur Siedlung Försterkamp.

Von Ron Niebuhr