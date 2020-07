Isenbüttel

Der erfolgreiche Autohaus-Chef Wolfgang Heitmann hält Wort: Der Unternehmer, der neuer Eigentümer des Hotels am Tankumsee ist, treibt die Modernisierung und den Umbau der Immobilie zügig voran. Jetzt hat das Hotel auch ein eigenes Eiscafé.

Sanierungsprojekt angepackt

Der Aufsichtsratschef der Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann Gruppe hat das Hotel Mitte Februar von der Wittinger Brauerei gekauft – und bereits kurz danach gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Michael Roth das Sanierungsprojekt angepackt. „Ende April haben Fachfirmen damit begonnen, den Frühstücksraum zu entkernen und in ein schmuckes Eiscafé umzugestalten“, berichtet Gastronomie-Leiter Andreas Selter. Der Einbau einer Eistheke mit Kühlung, Maler- und Tischlerarbeiten und eine komplett neue Bestuhlung: Der Zeitplan, der eine Eröffnung für Anfang Juli vorsah, sei trotz Corona-Krise eingehalten worden, so Selter.

Multifunktionale Nutzung

„Wir nutzen die modernisierten Räumlichkeiten jetzt multifunktional“, berichtet der Gastronomie-Chef. Vormittags böten die 50 Sitzplätze den Hotelgästen ausreichend Platz zum Frühstücken, werktags eröffne das Eiscafé dann ab 15 Uhr. „Am Wochenende ist es bereits ab 12 Uhr geöffnet“, so Selter. Neben den Standard-Eissorten Schokolade, Erdbeere, Zitrone und Vanille können Gäste auch ungewöhnliche Eis-Sorten in der Waffel oder im Becher genießen – unter anderem die Geschmacksrichtungen Ananas, Thai-Basilikum, Karotte, Nutella oder salziges Karamell. „Alle Eissorten sind von hoher Qualität – wir beziehen sie von einer Eismanufaktur aus Berlin“, sagt Andreas Selter.

Die Außenterrasse – aufgeteilt in einen Service- und in einen SB-Bereich – verfügt aktuell über mehr als 100 Sitzplätze. „Selbstverständlich mit ausreichendem Sicherheitsabstand“, ergänzt Hotelleiterin Anett Krüger. Seit einigen Tagen ist auf der großen Terrasse auch ein Food-Container zu finden. „Darin befindet sich eine komplette Kücheneinrichtung – auch ein Lavastein-Grill und ein Wok gehören dazu“, so Selter.

Fischgerichte auf der Karte

Von der Terrasse den Blick auf den See genießen: Selter und Krüger setzen das neue Konzept auch mit einer veränderten Speisekarte um. „Für den schnellen Hunger gibt’s bereits Fischbrötchen, die Karte des Restaurants wird bald diverse Fischgerichte, aber auch Klassiker und Schmorgerichte – alles modern interpretiert – enthalten“, verspricht der Gastronomie-Chef.

„Angelaufen ist derweil auch die Sanierung unserer Hotelzimmer“, so Krüger. In „Fünfer-Schritten“ werden die insgesamt 48 Zimmer modernisiert und umgestaltet. „Im März fiel der Startschuss – die Arbeiten werden vermutlich bis Mitte 2021 laufen“, sagt Anett Krüger.

Von Uwe Stadtlich