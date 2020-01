1100-Euro-Spende für die Kita Wendehof

Isenbüttel

„Das ist mit Abstand Rekord – affengeil“. Vor Freude den moderaten Ton vergaß Fotograf Bernd Wewior bei der Übergabe des Erlöses seiner Fotokalender-Aktion an die Kita Wendehof: 1100 Euro kann die Einrichtung nun für die Aufrüstung ihrer kleinen Turnhalle aufwenden.

Kalenderverkauf auf Rekord-Niveau

„Bisher habe ich immer um die 30, 35 Kalender verkauft“, so Wewior, der seit Jahren die Wendehof-Kita auf diese Weise unterstützt. Aber 2019 war die bereits auf 50 Exemplare erhöhte erste Auflage – wahlweise in Schwarzweiß oder Farbe – schon nach drei Wochen verkauft. Und die 30 nachproduzierten Stück gingen „dank Mundpropaganda“ auch noch weg wie warme Semmeln, so dass am Ende 2150 Euro in der Kasse klingelten. Wewior rundete auf und teilte den Betrag, die andere Hälfte geht an die Kita in Fallersleben, in der seine Enkel betreut werden.

Kalender ist Inspiration für Bürgermeisterin

Zur Übergabe des Geldes waren auch Isenbüttels Bürgermeisterin Tanja Caesar und der Erste Samtgemeinderat Jürgen Wisch gekommen: „Diese Aktion ist nicht selbstverständlich, wir freuen uns darüber jedes Jahr wieder.“ Und Caesar, die selbst vier Kalender (unter anderem zum Verschenken) gekauft hatte, bekannte, dass Wewior sie inspiriert hatte, „endlich auch mal meine Kamera zu benutzen“.

Kita will Bewegungskita werden

Auch Kitaleiterin Natalia Biller brachte ihre Dankbarkeit zum Ausdruck und berichtete vom Verwendungszweck der löblichen Spende: „Wir wollen Bewegungskita werden.“ Mitarbeiterinnen hätten bereits an Fortbildungen teilgenommen und es seien räumliche Voraussetzungen in der Turnhalle und im Flur der Kita geschaffen worden, um das „Markenzeichen Bewegungskita“ zu erhalten: „Nur eines ist noch nicht erfüllt, die Befestigungen für Schwing-Geräte an der Decke der Turnhalle.“ Außerdem sei auch die dortige Sprossenwand schon alt und soll nun ersetzt werden.

Pläne für den nächsten Kalender

Und Bernd Wewior macht weiter: Nach dem Rekord-Kalender „Mensch, Natur, Technik“ soll Ende diesen Jahres „Spiegelungen“ in den Verkauf gehen, um die beiden Kitas wieder Gutes zu tun. Man darf also gespannt sein, wie der Hobbyfotograf sein Motto „Dichter ran“ ans Motiv dann umsetzt und, wie Biller es bezeichnet, „das Besondere im Alltäglichen“ zeigt.

Von Jörg Rohlfs