So wenig künstliche Beleuchtung wie möglich

Isenbüttel

Die meisten tragen munter dazu bei und nicht viele wissen überhaupt von ihr, der Lichtverschmutzung. Hobby-Astronomen wie Ernst Glas und Jörg Anrecht behindert sie immer mehr: „Den größeren Schaden richtet sie aber in der Natur an“, meint der Isenbütteler Glas.

Bedauert die Lichtverschmutzung: Ernst Glas. Quelle: privat

Schlecht ist immer mehr künstliches Licht, das von der Erde in den Nachthimmel strahlt, auch für die Forschung. Weltraumteleskope müssten in der Atacama-Wüste oder auf hohen Bergen errichtet werden, damit sie noch verwertbare Ergebnisse lieferten. Nicht zu reden von den „zehntausenden Satelliten“, die in den kommenden Jahren noch in den Orbit geschossen werden sollen, wie Glas’ Gifhorner Kollege Anrecht anmerkt: „Je mehr Satelliten und schnelleres Internet, umso weniger natürlichen Nachthimmel gibt es.“ Dieses „Feuerwerk an neuen Lichtpunkten“ sei „nicht nur für die Romantik schlecht“, meint der Isenbütteler. „Es gehen auch Informationen verloren“, ergänzt Jörg Anrecht. Unter anderem für Zugvögel-Arten, die sich an den Sternen orientieren.

Zu viel und falsche Beleuchtung

Ein anderes Problem sei die zunehmende Lichtverschmutzung durch zu viel und falsche Beleuchtung auf der Erde. „Bilder, die von der ISS gemacht wurden, zeigen, wie hell sie nachts mittlerweile ist“, so Glas. Dabei sei Dunkelheit wichtig. Gestörte Schlafrhythmen auch bei Menschen zeigten dies, sagt Anrecht, verstärkt werde das Problem durch Luftverschmutzung – die Partikel in der Luft reflektieren das Kunstlicht. „Es entstehen Lichtglocken. Rundum hell“ sei es auch im Bereich Wolfsburg, Braunschweig, Gifhorn. Ernst Glas arbeitet bei seinem Teleskop mit Filtern. Wenn er „mehr sehen“ möchte am Himmel, fährt er aber erstmal mit dem Auto in Richtung Uelzen. „Die Milchstraße kann man hier in unserer Gegend auch in einem kleinen Dorf kaum noch erkennen.“

„Mit Glück kann man bei uns mit bloßem Auge noch etwa tausend Sterne sehen“, sagt Anrecht, der im Gifhorner Wallgarten eine Sternwarte betreibt – auf Bergen wie den Alpen seien es noch 6000. Leider eine Tatsache sei auch, dass die Lichtverschmutzung ein fortschreitender Prozess sei: Jedes Jahr nimmt der Beleuchtungsanteil um zwei bis drei Prozent zu. Unglück im Glück beschere dabei die LED-Technik. Weil mit ihr viel weniger Energie verbraucht werde, wird mehr Licht gemacht – kost’ ja nix. „Es ist mehr Licht vorhanden als nötig wäre“, sagt Ernst Glas. Das ist für nachtaktive Insekten schlecht: „Die kommen aus einem Lichtkegel nicht mehr weg und sterben irgendwann vor Erschöpfung“, sagt Ernst Glas. Auch Anrecht geht so weit, zu sagen, dass „ein Großteil des Insektensterbens mit zu viel Licht zu tun hat“.

Lichtproduktion eindämmen

Rät zu Bewegungsmeldern: Jörg Anrecht. Quelle: Sebastian Preuß

Beide Hobby-Astronomen appellieren daher, die Kunstlichtproduktion einzudämmen und wirklich nur so viel zu beleuchten – egal, ob den eigenen Hof oder öffentliche Straßen – wie nötig ist. „Jeder sollte sich fragen, wie viel Licht er nachts wirklich braucht“, so Glas. Sein Kollege rät bei Bedarf zu Bewegungsmeldern und der „korrekten Einstellung von Lampen, der Lichtschein muss nach unten weisen“. Zu bevorzugen sei beim Kauf von Leuchtmitteln eine warme Farbtemperatur. „Die Lichtverschmutzung betrifft uns alle. Alles ist verbunden, deshalb müssen wir sorgsam mit dem Vorhandenen umgehen.“

Von Jörg Rohlfs