Schottern des Moorwegs sorgt für Ärger

Isenbüttel

„So was hab’ ich im Leben noch nicht gesehen“, ärgert sich Matthias Pavel, Bewohner der Tankumsee-Siedlung, über die aus seiner Sicht missglückte Schotterung eines Teilbereichs des Moorwegs durch die Gemeinde. „Das ist gefährlich und eine Verschwendung von Steuergeldern.“

„Früher war das ein normaler Waldweg, fest und gut“, so der 57-Jährige, der sich mit dieser Meinung in der Anwohnerschaft des Ferienhausgebiets nicht allein weiß. „Nachbarn haben sich auch schon bei der Gemeinde beschwert.“ Denn jetzt, nachdem der Weg geschottert worden sei, ragten „extrem spitze Steine“ aus der Oberfläche. Und zwar auf einem gut 100 Meter langen Teilstück der rund 500 Meter langen Gesamtschotterstrecke: von der Mühlenriede bis zur Einmündung in die Lärchenallee. „Das sieht aus, als hätte man ein Haus geschreddert“, meint Matthias Pavel.

Anzeige

„Viele Radfahrer gestürzt“

Er habe mehrfach beobachtet, dass bereits „viele Radfahrer gestürzt sind oder ihre Räder lieber getragen haben, damit sie sich ihre Reifen nicht kaputt machen“. Pavel, der spekuliert, dass „Asphalt wohl zu teuer“ gewesen sein könnte, habe „erst schon überlegt, Warnschilder aufzustellen“. Auch für Kinderwagen und überhaupt „alle Besucher des Tankumsees“ sei der Weg, der für alle Nichtmotorisierten der Hauptzubringer von Isenbüttel sei, „unzumutbar. Nicht mal mein Hund mag dort laufen.“ Die Antwort der Gemeinde auf die Beschwerden habe sinngemäß gelautet, dass es „so schlimm“ nicht sei: „Aber es ist wirklich schlimm. Und das wird sich auch nicht einfach geben.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Genau darauf setzt aber die Gemeinde. „Das wird sich selbst regeln im Sommer bei höher Besucherfrequenz“, sagt der stellvertretende Gemeindedirektor Kai Krink, der die Situation weniger dramatisch sieht. „Die vielen Spaziergänger werden das runtertreten.“ Auch wenn im Herbst das Laub auf den Weg falle, werde das dazu beitragen, den Weg zu glätten. Zwar sei feststellbar, dass auf besagtem Teilstück die Körnung des Schotters an der Oberfläche „etwas grober“ sei, aber innerhalb der Toleranz: „Das kommt vor. Der Weg wurde vernünftig hergestellt, das Material muss sich erst setzen.“ Ohne weiteres zu beheben sei der aktuelle Zustand auch bautechnisch nicht: „Laut Angaben der ausführenden Firma funktioniert eine Oberflächenbehandlung nicht. Der ganze Unterbau müsste wieder raus, das wäre unwirtschaftlich.“

Offizielle Notausfahrt

Dass der Weg aus Kostengründen nicht mit Asphalt ausgebaut wurde, sei nicht der Fall. Vielmehr sei eine so genannte „wassergebundene Decke“ – also mit einem wasserdurchlässigen Material wie Schotter – erstellt worden, um „ökologischen Maßstäben“ gerecht zu werden. Überhaupt ausgebaut worden sei der im ursprünglichen Zustand „sandige und zugewachsene“ Moorweg im Bereich der Ferienhaussiedlung vor einem Vierteljahr im Übrigen nicht nur für eine Nutzung durch Fußgänger und Radfahrer, sondern auch für Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge, da der Weg offizielle Notausfahrt für den Tankumsee sei. „Und auch der Aller-Ohre-Verband benutzt den Weg mit Fahrzeugen zur Grabenräumung. Damit bei Starkregenereignissen das Gebiet nicht absäuft“, ergänzt Krink.

Der stellvertretende Gemeindedirektor betont aber auch, dass „wir regelmäßig ein Auge drauf haben werden“, ob der Zustand des bemängelten Teilstück bis zum Lärchenweg sich ändern wird und durch Benutzung und besagte Humusschicht „letztendlich eine glattere Oberfläche entsteht“. Bis zum Ende des Jahres soll Mensch und Natur dafür Zeit gegeben werden. „Dann werden wir weiter sehen.“

Lesen Sie auch

Von Jörg Rohlfs