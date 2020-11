Isenbüttel

Bäume zur Geburt von Isenbütteler Kindern pflanzen? Einen vogelkundlichen Wanderweg rund um den Tankumsee anlegen? Der Umwelt- und Wegeausschuss sagte zu beidem am Donnerstagabend mehrheitlich ja. Den Beschlussempfehlungen ging jeweils eine ausführliche Diskussion voran.

Vorbild für die Baumaktion für Kinder ist Freiburg

Aus dem Dorf heraus war der Wunsch gekommen, es der Stadt Freiburg nachzumachen und den Eltern von Neugeborenen die Chance zu geben, einen Obstbaum zu pflanzen. Die Kosten für den Baum würde die Gemeinde tragen. Anne Gaus (Grüne) fand die Idee „an sich erstmal gut“. Allerdings sei es datenschutzrechtlich fraglich, ob die Gemeinde von den durchschnittlich 50 bis 60 Geburten pro Jahr etwas erfährt, sagte sie. Verwaltungsleiter Kai Krink empfahl, nicht automatisch für jedes neu geborene Kind einen Baum zu pflanzen, sondern nur auf Antrag der Eltern. Man sollte dafür einen Aufruf im Samtgemeinde Kurier starten, ergänzte Elisabeth Krull (IWG).

Auch zahlreiche Einwände gegen das Vorhaben gibt es

Bürgervertreter Hans Albert Blaschke machte eine Ungerechtigkeit aus: Isenbütteler Hauseigentümer könnten mit dem Obstbaum zwar ihren Garten verschönern, Isenbütteler Mieter jedoch wohl kaum ihre Wohnung. Zudem sei es mit dem Pflanzen allein nicht getan, „ Obstbäume müssen auch gepflegt werden“, erklärte er. Katrin Below ( SPD) meinte, dass Isenbüttel „schon sehr durchgrünt“ sei. Und wer Bäume in seinem Garten wolle, habe gewiss schon welche gepflanzt. Die Gemeinde sollte lieber auf anderem Weg zeigen, wie stolz sie auf ihre kleinen Neubürger sei, zum Beispiel mit einer Fotogalerie im Eingangsbereich des Gemeindebüros.

„Wegweisend und zukunftsorientiert“

Bürgervertreter Eberhard Müller dagegen stufte den vorliegenden Antrag als „wegweisend und zukunftsorientiert“ ein. Anhand von Obstbäumen könne man Kindern wunderbar veranschaulichen, wo Apfel, Birne und Co. eigentlich herkommen. Auch sei es angesichts des weltweiten Waldrodens wichtig, Bäume neu zu pflanzen. Man könnte sie statt in Privatgärten auch gut auf Ausgleichsflächen nahe des Dorfes pflanzen, sagte er. So hätten Grundschulen und Kindergärten ebenfalls etwas davon. Claudia Uthke-Meyer ( SPD) bezweifelte, dass die Obstbäume lange ansehnlich bleiben: „Die Bäume entlang der Gravenhorster Straße sehen auch bemitleidenswert aus.“ Und Axel Lackmann ( SPD) fügte hinzu, dass schon dort niemand das Obst aufsammelt. Die Geburtsbäume seien zwar „gut gemeint“, aber es wäre sehr schade, wenn auch deren Obst bloß liegen bleibt und verfault.

Die Bäume sollen auf dem Privatgrundstück gepflanzt werden

Klar ist übrigens, dass die Gemeinde die Pflege der Bäume personell nicht leisten kann. Auch der Nabu scheide dafür aus. Der habe schon genug mit der Streuobstwiese in Wasbüttel zu tun, sagte Gemeindedirektor Klaus Rautenbach. Der Ausschuss empfahl mit vier Ja, einem Nein und zwei Enthaltungen, den Eltern von Isenbütteler Neugeborenen auf Antrag einen heimischen Obstbaum für ihr Privatgrundstück zur Verfügung zu stellen. Geprüft werden soll darüber hinaus, ob die Siedlergemeinschaft jene Geburtsbäume pflegen könnte, die auf öffentlichem Grund gepflanzt würden. Und auch, ob es dafür eine geeignete Fläche gibt.

Vogelkundlicher Wanderweg am Tankumsee geplant

Rund um den Tankumsee möchte der Fremdenverkehrsverein der Samtgemeinde Isenbüttel gemeinsam mit der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Barnbruch einen vogelkundlichen Wanderweg anlegen. Nötig seien dafür acht große Schautafeln, zehn Nistkästen mit Schildern darunter, Flyer mit Karte, Infos und Quiz sowie ein Internetauftritt. „Über QR-Codes können Wanderer dann weitere Infos über ihr Smartphone auf den Internetseiten abrufen“, erläutere Vereinsvorsitzende Diana Müller. Der Weg steigere die Attraktivität des Sees und der Gemeinde, sei ein „naturnahes und kostengünstiges Highlight, das ganzjährig nutzbar ist“, sagte sie.

12 200 Euro soll die Errichtung des Wanderweges kosten

Blaschke hielt den von Freizeitsportlern selbst im Winter stark genutzten Tankumsee für ein derartiges Projekt für ungeeignet. „Da ist nicht viel los in der Vogelwelt“, der Kranichsee auf der anderen Seite des Elbeseitenkanals wäre die deutlich bessere Wahl. Below wies darauf hin, dass man eh nur eine Empfehlung aussprechen könne. Entscheidend sei, ob die Seegesellschaft als Eigentümerin zustimmt. Zumindest deren Geschäftsführer Burkhard Roozinksi habe sein Okay signalisiert, erwiderte Müller. Letztlich sprach sich der Ausschuss mit fünf Ja und zwei Nein dafür aus, die Kosten fürs Erstellen des Wanderweges von bis zu rund 12 200 Euro zu übernehmen.

Von Ron Niebuhr