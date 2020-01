Das hat sich alles in der DRK-Kita Schulstraße getan

Calberlah

Fehlende Kita-Plätze sind auch in Calberlah ein Thema. Deshalb gibt es seit 2017 auch die zweite DRK-Kita in der Schulstraße – die erhält jetzt mit Charlotte Kohlmeier ein neues Konzept. Seit Oktober ist sie die Leiterin der Einrichtung. Erstes Ergebnis: Alle sind mehr zusammengerückt. „Wir beziehen die Eltern mehr ein“, sagt die studierte Sozialpädagogin. Sichtbare Zeichen noch vor Weihnachten: Eltern haben für die Kinder Adventskalender gebastelt, mit ihnen Kekse und Lebkuchenhäuser gemacht und eine Weihnachtsfeier veranstaltet.

Viel hat sich in den letzten Monaten bewegt. Besucher der Kita können sich darüber gleich im Flur anhand einer Collage „Das ist neu bei uns“ informieren. Willkommen bei den Wichteln und Zwergen der Krippe und der Bärengruppe des Kindergartens. Aktuell besuchen insgesamt 30 Kinder aus Calberlah und Umgebung die Einrichtung. Maximal könnten es 44 sein. Daran arbeitet Kohlmeier jetzt mit Hochdruck – und mit vielen neuen Ideen.

Eltern packen kräftig mit an

Sie hat mächtig aufgerüstet. „ Spielzeug und Möbel wurden neu angeschafft“, sagt sie. Selbst die Garderoben der Kinder sind nun persönlicher. Wer mag, kann seinen festen Platz für Anorak und Schuhe mit einem Foto des Kinder schmücken. Die Kita ist einmal aus dem Umbau eines Doppelhauses entstanden. Das will Kohlmeier nun „kuscheliger und moderner“ gestalten.

„Das kommt gut an“

Auf die Tatkraft der Eltern kann sie da schon einmal setzen. Väter und Mütter haben die neuen Regale mit aufgebaut, mit dekoriert und sich aktiv an Aktionen beteiligt. Kohlmeier merkt schon jetzt: „Das kommt gut an. Viele Eltern staunen: Wow, wie schön das jetzt aussieht.“ Was Mitarbeiterin Simone Ceesay nur bestätigen kann: „Wir haben jetzt viel mehr Möglichkeiten. Die Kinder kommen gerne zu uns.“

Weiter geht’s: Hier und da möchte Kohlmeier noch die Räumlichkeiten aufpeppen. In einigen Tagen werden neue Projekte für 2020 überlegt. Wichtigstes Prinzip: „Wir möchten die Eltern einbeziehen.“

Von Andrea Posselt