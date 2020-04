Corona-Opfer: Caterer Roth ist insolvent

Isenbüttel

Die Firma Roth Catering&Events, die unter anderem die Bewirtung der Gifhorner Stadthalle betreibt, hat sich in ein „übertragendes Sanierungsverfahren“ begeben. Insolvenzverwalter Boris von dem Bussche, gibt sich optimistisch, was die Rettung des Unternehmens betrifft.

„Vorbildliches Verhalten“

Die Corona-Pandemie habe das Familienunternehmen in vollem Umfang getroffen, so Geschäftsführer Tell Roth: Die Eventlocation Feierwerk in Isenbüttel wurde vorübergehend geschlossen und der Betrieb der Stadthalle Gifhorn pausiert. „Das Unternehmen drohte, zahlungsunfähig zu werden.“ Von dem Bussche, attestiert Roth „vorbildliches Verhalten“: „Er hat das Verfahren zu einem frühen Zeitpunkt beantragt, so dass jetzt noch agiert werden kann.“

Insolvenzgeld beantragt

Für mehr als 80 Mitarbeiter, darunter vier Auszubildende, sei Insolvenzgeld beantragt worden. „Durch diesen Schritt sind die Gehälter aller Mitarbeiter gesichert“, erklärt von dem Bussche, der in diesem Zusammenhang betont, dass man „in Berlin wegen der Corona-Krise sinnvollerweise das Insolvenzgeld auf mindestens sechs Monate verlängert. Lieber länger Insolvenzgeld als Arbeitslosengeld und Betriebsschließung“.

„Tragfähiges Sanierungskonzept“

„Wir werden alles dafür tun ein tragfähiges Sanierungskonzept auf die Beine zu stellen“, wird Firmengründer Heinrich Roth in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. „Ich lasse es nicht zu, dass eine Pandemie in nur wenigen Wochen zerschlägt, was wir mit der ganzen Familie und ausgezeichneten Mitarbeitern über viele Jahre aufgebaut haben“, heißt es seitens der Firmengründerin Ingeburg Roth.

„Sehr gute Auftragslage“

Die Firmen Roth Catering GmbH und Roth GmbH & Co. KG ruhten derzeit, berichtet Küchenleiterin Christina Roth. Die ganze Familie und das Roth-Team gingen aber davon aus, dass nach der Aufhebung der Corona-Schutzmaßnahmen „die sehr gute Auftragslage von vor der Corona-Krise zurück kommt und zur finanziellen Entspannung verhilft“.

Arbeit hinter den Kulissen

Hinter den Kulissen werde mit der bisher weitestgehend operativ nicht in Erscheinung getretenen Roth Verwaltungs GmbH weiter an nachhaltigen Catering- und Eventangeboten gearbeitet, berichtet von dem Bussche: „Trotz Corona müssen die Leute an den Arbeitsplätzen verpflegt werden.“

Szenario überbrücken

Einige Unternehmen hätten schon Aufträge erteilt und würden reibungslos beliefert. „Genau das ist die Chance, das Schließungsszenario aller Küchen und Mensen zu überbrücken bis der Normalzustand wieder erreicht ist“, so Tell Roth. Die Kapazitäten seien vorhanden, um weitere Belieferungen von Lunchpaketen umzusetzen. „Unser Vorteil ist, wir kommen überall hin, wo man uns braucht.“

Von Jörg Rohlfs