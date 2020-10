Isenbüttel

313 Aktive zählen die Ortsfeuerwehren in der Samtgemeinde Isenbüttel derzeit, sechs weniger als im Vorjahr. „Wegen Corona konnten wir kaum für uns werben“, sagte Gemeindebrandmeister Björn Kölsch im Feuerschutzausschuss. Zumindest nicht auf dem klassischen Weg über Veranstaltungen wie Osterfeuer oder Maibaumfeste. Neue Ideen mussten her.

Kölsch erklärte, dass es trotz nur eingeschränkt möglicher Dienste gelang, die Einsatzfähigkeit in den vergangenen Monaten aufrecht zu erhalten. Plätze bei Lehrgängen seien coronabedingt nach wie vor nur sehr begrenzt zu bekommen: „Wenn das anhält, wird es schwierig, neue Führungskräfte auszubilden.“ Immerhin konnte man die Truppmannprüfung in Wasbüttel mit 15 Kameraden umsetzen. Der verbindlich vorgeschriebene jährliche Fitness-Check der Atemschutzgeräteträger war zwar nicht in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Gifhorn machbar, dafür aber am Tankumsee.

Die Mitglieder der Altersabteilungen haben sich seit März nicht mehr getroffen

Die Kinder- und Jugendfeuerwehren starteten unter Auflagen ab den Sommerferien wieder. Nun allerdings musste man wegen der zweiten Welle schon wieder alle Dienste absagen – bis zum Jahresende. Noch schlimmer ist es für die Altersabteilungen gekommen: „Sie haben sich seit März nicht mehr getroffen“, sagte Kölsch. Die Zahl der Jugendlichen habe sich um fünf auf nun 83 verringert, die der Kinder liege unverändert bei 84, berichtete er. Bislang haben die Aktiven 86 Einsätze absolviert. „Das sind relativ wenig“, verwies der Gemeindebrandmeister darauf, dass es im ersten Lockdown nahezu keine Verkehrsunfälle gegeben habe.

„Tausche Kölsch gegen Zirbes“: Feuerwehren planen eine Sammelbild-Aktion

Axel Lehner und Phillip Passeyer stellten vor, woran der Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehren derzeit arbeitet. In elf Sitzungen habe man Ideen entwickelt, um neue Mitglieder zu werben. So stellen sich im Mitteilungsblatt der Samtgemeinde Feuerwehrkameraden vor. Zudem gibt es jetzt einen Facebookauftritt. Mit dem Isenbütteler Edekamarkt soll die Sammelbild-Aktion „Sticker Stars“ steigen. „Tausche Kölsch gegen Zirbes. Da bin ich schon sehr gespannt drauf“, sagte Samtgemeindebürgermeister Hans Friedrich Metzlaff. Und die neue Website mache auch einen tollen Eindruck.

Neue Website? Die hat der Arbeitskreis ebenfalls angeschoben. „Wir wollen sie anschaulich und übersichtlich gestalten – mit vielen Fotos“, sagte Lehner. Passeyer ergänzte, dass sie allgemein verständlich konzipiert sei: „Ohne Fachbegriffe, so dass auch Laien Lust auf Feuerwehr bekommen.“ Und zwar Kinder und Jugendliche genauso wie deren Eltern. Immer wieder finden sich Buttons auf der Seite, um Mitglied zu werden, denn: „Mitgliedergewinnung ist unser primäres Ziel“, betonte Passeyer. Voraussichtlich Ende 2020 oder Anfang 2021 geht die Website der Gemeindefeuerwehr online.

Einheitliches Design für alle Fahrzeuge in der Samtgemeinde

Sven Schlaberg erläuterte darüber hinaus, dass die neue Generation von Einsatzfahrzeugen ein samtgemeindeweit identisches Design bekomme: geradlinige schlicht weiße Elemente, in denen sich auch das Wappen der Samtgemeinde wiederfindet, auf feuerwehrroter Karosserie. Dazu kämen Konturmarkierungen aus Reflektorstreifen. Das identische Design erleichtere die Auftragsvergabe, gebe rechtliche Sicherheit und sorge für einheitliches Auftreten in der Öffentlichkeit, sagte Calberlahs Ortsbrandmeister.

Von Ron Niebuhr