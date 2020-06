Isenbüttel

Ein Sommerferienprogramm wie in den anderen Jahren, das die Samtgemeinde Isenbüttel gemeinsam mit zahlreichen Vereinen organisiert, wird es nicht geben – die Einschränkungen der Corona-Pandemie machen es unmöglich. Aber die Jugendförderung hat die Angebote an die aktuelle Situation angepasst.

Zahlreiche beliebte Angebote können wegen der nicht möglichen Einhaltung des Infektionsschutzes nicht durchgeführt werden und wurden aus dem Programm genommen. Die verbleibenden Angebote wurden an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln angepasst. So werden alle Angebote mit einer deutlich reduzierten Teilnehmerzahl angeboten, um den Abstand einzuhalten. Darüber hinaus gibt es in diesem Jahr vermehrt kreative Angebote. Außerdem sollen die Angebote größtenteils draußen stattfinden.

Das Ferienprogramm findet vom 16. Juli bis zum 26. August statt und umfasst in diesem Jahr 36 Angebote.

Am ersten Ferientag werden Ferientagebücher gestaltet. Weitere kreative Angebote, die sich über die gesamten Ferien verteilen sind zum Beispiel einen Traumfänger basteln, einen Mosaik-Spiegel selber gestalten, Leinwände kreativ zu bemalen und Blumentöpfe kreativ zu gestalten. Darüber hinaus können Kinder und Jugendliche einen Nistkasten selber bauen, und die Teilnehmer bekommen die Möglichkeit, ihr eigenes Brettspiel und Memory zu basteln.

In diesem Jahr wird es auch wieder sportlich. Auf dem sportlichen Programm steht in diesem Jahr eine gemeinsame Fahrradtour, Disc Golf und Minigolf. Und: Es gibt einen Job für die Dorfdetektive. Der verrückte Dr. Crazy hat das ganze Eis aus dem Jugendtreff in Isenbüttel gestohlen. Es ist die Aufgaben der Dorfdetektive herauszufinden, wo Dr. Crazy das Eis versteckt hat. Unterwegs müssen verschiedene Fragen beantworten werden.

Auch die beliebten Klassiker sind natürlich wieder mit dabei. Dazu zählen beispielsweise das Drohnen fliegen und das Brettchen gestalten. Darüber hinaus hat die Jugendförderung eine Dorfrallye durch Calberlah ausgearbeitet, bei der die Kinder gemeinsam Rätsel und Gruppenaufgaben lösen und auf dem Weg durchs Dorf immer wieder Fragen rund ums Dorf und Scherzfragen beantworten müssen. Bei einem weiteren spannenden Angebot tauchen alle gemeinsam in die Welt der Wissenschaft ein, es gibt verschiedene Experimente.

Aufgrund der aktuellen Situation wird darauf hingewiesen, dass es je nach tagesaktueller Entwicklung zu Veränderungen kommen kann. Ob alle aufgeführten Angebote im geplanten Umfang stattfinden können, wird von den weiteren Entwicklungen der Corona Pandemie abhängen. Wenn es nach dem Anmeldestart zu Veränderungen oder schlimmstenfalls zu Absagen von Angeboten kommt, werden die angemeldeten Teilnehmer informiert.

Das Ferienprogramm ist von Montag, 29. Juni, an nur online unter www.anmeldung.rabenspass.de einsehbar. Anmeldungen sind von dann ebenfalls nur online unter www.anmeldung.rabenspass.de möglich. Aufgrund der reduzierten Teilnehmerplätze in diesem Jahr wird ein Losverfahren stattfinden. Nach Anmeldeschluss wird ein programmiertes Losverfahren die Teilnehmerplätze zuordnen. Die Auslosung der Plätze wird am 9. Juli erfolgen. Wer einen Platz bekommen hat für eine der Aktionen, wird benachrichtigt. Die Teilnehmerbeiträge sind ausschließlich am Veranstaltungstag unmittelbar vor der Aktion bei der Leitung zu bezahlen. Eine Zahlung im Rathaus ist in diesem Jahr nicht möglich.

