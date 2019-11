Isenbüttel

Wie steht es um die Jugendtreffs in der Samtgemeinde? Wie läuft es auf dem Jugendplatz in Isenbüttel? Wie fällt die Bilanz des Rabenspaßes aus? Und wo sieht Sozialkoordinator Thorsten Müller die Schwerpunkte seiner Arbeit in der kommenden Saison? Antworten darauf gab es im Jugend- und Sozialausschuss d...