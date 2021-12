Isenbüttel

Eine Woche lang macht das fünfköpfige Team aus der Arztpraxis von Marion Eggert ins Isenbüttel nichts anderes, als Menschen gegen Corona zu impfen – und zwar nicht nur eigene Patienten, sondern auch Impfwillige aus Braunschweig, Hannover und dem Landkreis Helmstedt, wie Detlef Geisler vom Praxisteam berichtet. Die Hausarztpraxis ist eine der vier so genannten Schwerpunkt-Praxen Impfen im Landkreis Gifhorn, sieben Tage lang, ganz freiwillig. Etwa 200 Impfdosen gibt’s pro Tag, eine davon hat Stefan Niehaus bekommen.

Die Bezirksstelle Braunschweig der Kassenärztlichen Vereinigung habe ihre Mitglieder dazu aufgerufen, sich für jeweils eine Woche zur Verfügung zu stellen. „Und wir haben das Los für die erste Woche gezogen“, erklärt Geisler, der normalerweise als Physiotherapeut in der Praxis arbeitet. Jetzt ist er für den Papierkram zuständig: Anamnesebögen, Einwilligungsformulare und so.

Zur Galerie Einmal gegen Corona impfen bitte: Die AZ begleitet Stefan Niehaus durch die Schwerpunkt-Praxis von Marion Eggert in Isenbüttel – vom Empfang der Wartenummer bis zur Aushändigung der digitalen Impfbescheinigung.

Organisation im Hauruck-Verfahren gestemmt

Im Hauruck-Verfahren hat das Team die Organisation gestemmt, die Termine mit den eigenen Patienten verschoben und das DRK Isenbüttel ins Boot geholt. Zwei Helfer nehmen die Impfwilligen in der Halle im Wiesenhofweg in Empfang, drücken ihnen eine Warte-Nummer in die Hand und erklären, wie es weiter geht. „Durchschnittlich 30 Minuten Wartezeit haben wir“, sagt Geisler. „Wenn die Impflinge ihre Bögen, die wir auf der Praxis-Homepage zur Verfügung stellen, ausgefüllt mitbringen, geht es zügig.“

Schwerpunktpraxen brauchen noch mehr Impfstoff Insgesamt 89 Praxen niedergelassener Ärzte im Kreis Gifhorn impfen aktuell gegen Corona, sagt Dr. Klaus-Achim Ehlers, Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. Jede Woche sollen wechselweise vier von ihnen als Schwerpunktpraxen ausschließlich Impfungen vornehmen. Welche Kollegen in welcher Woche diesen Impf-Dienst verrichten, sollen vor allem die Hausärzte wissen, so Ehlers. Diese könnten dann Impfwillige bei Kapazitätsengpässen an die Schwerpunktpraxen verweisen. Diese sollen bevorzugt Impfstoff bekommen. Doch das klappt Ehlers zufolge noch nicht so, wie er sich das wünscht. Es gebe noch nicht genug Biontech und auch nicht genug Moderna, um die Kapazitäten der Schwerpunktpraxen voll auszuschöpfen – auch wenn im Vergleich zu den Wochen vorher wieder mehr Impfstoff in den Kreis Gifhorn komme.

Die drei Medizinischen Fachangestellten impfen in drei der vier Sprechzimmer. „Der Vermieter hat uns einen leeren Raum als Ruheraum zur Verfügung gestellt, dort passt ein drittes DRK-Mitglied auf die frisch Geimpften auf.“

Manchmal Diskussionen über den Impfstoff

Im vierten Sprechzimmer sitzt Marion Eggert und führt Aufklärungsgespräche, falls erforderlich. „Das kommt aber nicht so häufig vor“, sagt Geisler, „der überwiegende Teil holt sich hier seine Auffrisch-Impfung, ist also schon aufgeklärt.“ In Zahlen: Mit Stand Mittwochabend gab es neun Erst- und drei Zweit-Impfungen sowie 600 Booster-Impfungen.

Auch der Isenbütteler Stefan Niehaus ließ sich boostern. Ob mit Biontech oder Moderna war ihm egal. Er bekam Moderna – eine echte Kreuzimpfung, denn Astrazeneca und Biontech hatte er vorher schon gespritzt bekommen. Aufklärungsgespräch im Vorfeld? „Nicht nötig“, so der 43-jährige Wirtschaftsingenieur. Er sei selber kein Spezialist fürs Impfen, vertraue deshalb den Spezialisten. Und: „Was ich sonst so treibe, hat sicher mehr Nebenwirkungen.“

„Gute Organisation, alles super flott“

Für das Impfangebot in der Schwerpunktpraxis hat er nur lobende Worte: „Gute Organisation, alles super flott und unkompliziert. Ich fühlte mich sehr gut aufgehoben.“ 35 Minuten dauerte der Booster-Ausflug bei ihm, den er „spontan am Vorabend“, als er von dem Angebot erfuhr, in seinen Terminplan einbaute. Anamnesebogen und Einverständniserklärung brachte er wie gewünscht ausgedruckt und ausgefüllt mit.

Nach „sehr freundlichem Empfang“ durchs DRK musste der Impfling 15 Minuten warten, bevor er in die Praxis im Obergeschoss gelassen wurde, wo er Impfpass und Formulare abgab und dann von einer versierten Team-Mitarbeiterin geboostert wurde. Danach verbrachte er bei „netten Gesprächen“ und ausgerüstet mit einem gestellten Wecker noch mal zehn Minuten im Ruheraum.

Impfungen noch bis Sonntag, 16 Uhr

Geimpft wird im Wiesenhofweg 6 noch bis Sonntag, 12. Dezember, 16 Uhr. „Voranmeldungen sind nicht nötig, man kann einfach kommen und sich anstellen“, berichtet Geisler von „ein paar Kapazitäten, die wir noch frei haben“.

Von Christina Rudert und Jörg Rohlfs