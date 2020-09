Isenbüttel

Deutlich Fahrt nahm der Diskussionseifer beim Moria-Antrag der Grünen während der jüngsten Sitzung des Samtgemeinderates auf. Der sah ursprünglich vor, die Aufnahme von 20 der insgesamt 1500 Geflüchteten von der griechischen Insel anzubieten. In der von der SPD überarbeiteten Version sollte die Samtgemeinde nun zumindest Aufnahmebereitschaft signalisieren, ohne eine konkrete Zahl zu nennen. „Auch damit können wir leben“, sagte Klaus Rautenbach (Grüne). Jochen Gese ( CDU) sah dafür allerdings keine Zuständigkeit: „Das ist Sache der 27 EU-Mitgliedsstaaten.“ Es sei „anmaßend“, solch ein Signal zu geben.

Jannis Gaus ( SPD) erwiderte, dass man „proaktiv“ Hilfe anbieten wolle, denn „es ist wohl nicht zu erwarten, dass die 1500 Geflüchteten im Berliner Regierungsviertel unterkommen.“ Hans-Joachim Höpfner (Grüne) erklärte, dass es allein darum gehe, ein Signal zu geben, dass „wir helfen, wenn man uns braucht.“ Und Hella Klinge ( SPD) empfahl: „Wenn wir hier unten die da oben wirklich dazu nötigen können, etwas zum Positiven zu verändern, dann sollten das alle Kommunen in Deutschland tun.“

Anzeige

Der Rat will Aufnahmebereitschaft für Flüchtlinge signalisieren

Hans-Werner Buske ( CDU) machte im Antrag ein „Problem der Grünen und der SPD mit der Demokratie“ aus. Denn Demokratie heiße eben auch, Zuständigkeiten zu respektieren. „Was wollen wir als nächstes übernehmen? Vielleicht Polizei- oder Verteidigungsaufgaben?“, fragte er. „Wir können als Samtgemeinde nicht die ganze Welt retten.“ Gaus quittierte das prompt: Man habe „kein Problem mit der Demokratie, aber mit unsachlicher Diskussion und persönlichen Angriffen.“ Der Rat stimmte 15 zu neun dafür, Aufnahmebereitschaft zu signalisieren – so wie einige Städte im Umkreis es bereits getan haben.

Ohne Gegenstimmen sprach sich der Rat dafür aus, einen Ruhewald in Ribbesbüttel zu schaffen. Dabei ging es zunächst nur um einen Grundsatzbeschluss. „Weitere Details verhandeln wir jetzt mit dem Betreiber“, sagte Samtgemeindebürgermeister Hans Friedrich Metzlaff. Der fertige Vertrag werde dem Samtgemeindausschuss vorgelegt, die Friedhofssatzung danach in ihrer geänderten Fassung vom Samtgemeinderat beschlossen. Den von Sozialkoordinator Thorsten Müller erstellten Zwischenstand in der Kita-Bedarfsplanung nahm der Rat zur Kenntnis. Eine mittlerweile reaktivierte Arbeitsgruppe soll daraus ableiten, „für welche Maßnahmen wir 2021 Mittel einstellen können, wollen oder sogar müssen“, sagte Metzlaff.

Für die Sanierung des Freibades in Edesbüttel besteht die Chance auf Fördermittel. Der Rat stimmte geschlossen dafür, sich darum zu bewerben. Und im Isenbütteler Gewerbegebiet Moorstraße Ost wird nach einstimmigem Beschluss ein Regenrückhaltebecken für 230.000 Euro realisiert.

Von Ron Niebuhr