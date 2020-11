Isenbüttel/Gifhorn

Boris Becker war gerade drei Jahre alt geworden, die Wimbledonsieger hießen Margaret Smith Court und John Newcombe, Mann und Frau spielten in weißer Kleidung und die Schläger waren überwiegend aus Holz. Als am 25. November 1970 der heutige Tennisclub am Tankumsee als Verein registriert wurde, war Tennis in Deutschland zwar ein beliebter, aber bei weitem noch kein Breitensport. 50 Jahre ist das nun her.

Rund drei Wochen vor der Registrierung trafen sich acht tennisbegeisterte Männer und Frauen aus Gifhorn, um einen Verein zu gründen, der laut Satzung „durch Pflege des Tennissports auf der Grundlage des Amateursports die körperliche Gesundheit seiner Mitglieder fördern, ihnen geistige und seelische Entspannung bringen, ihren Gemeinsinn wecken und so gemeinnützigen Zielen dienen“ soll. Zum Ersten Vorsitzenden wählten die Gründungsmitglieder den Apotheker Peter Göhler, der dieses Amt bis in die späten 1970er Jahre hinein ausübte.

Erst sechs Jahre nach Gründung gab’s die eigene Tennisanlage

Was den Freunden und Freundinnen des weißen Sports jedoch fehlte, war ein passendes Grundstück für den Bau einer Tennisanlage, da für das vorgesehene Gelände am Waldsee keine Baugenehmigung erteilt wurde. Es dauerte einige Jahre, bis sich endlich eine Gelegenheit bot – als der Elbe-Seitenkanal gebaut wurde und im Zuge dessen der 1976 eingeweihte Tankumsee entstand, konnte der Verein ein Jahr später am nördlichen Seeufer drei Green-Set-Hartplätze anlegen, überwiegend in Eigenregie.

Spieleröffnung war im Juli 1977, als besonderen Clou präsentierte der Vorstand seinen damals rund 160 Mitgliedern einen südafrikanischen Landesmeister als ersten Tennistrainer: Roy McLachlan, der 1974 zusammen mit seinem Bruder John in Johannesburg 76 Stunden Dauertennis gespielt und damit einen Weltrekord aufgestellt hatte, blieb allerdings nur einen Sommer.

2014 schafften die Herren 40 den Aufstieg in die Tennis-Oberliga

Geblieben ist bis heute eine idyllisch gelegene Tennisanlage mitten im Grünen, nur wenige Meter vom Ufer des Tankumsees entfernt. Mittlerweile verfügt der Verein, der seit 1982 „ Tennisclub am Tankumsee, Blau-Weiß Gifhorn e.V.“ heißt, über vier gepflegte Sandplätze und ein gemütliches Vereinsheim mit Sanitärbereich. Die 80 Mitglieder, davon 22 Kinder und Jugendliche, spielen in der Regel von April bis Oktober in ihrem Club im Freien, mitunter sehr erfolgreich: Die Herren 50-Mannschaft schaffte 2014, damals noch als Herren 40, den Sprung in die Tennis-Oberliga.

Spaß am weißen Sport: Der Tennisclub am Tankumsee bietet Schnupperstunden für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren an. Quelle: Ron Niebuhr

Ein lizensierter und engagierter Tennistrainer sorgt mit seinem abwechslungsreichen Training dafür, dass der Nachwuchs nicht ausgeht. Ob Kinder oder Erwachsene, alle sind beim Training mit Spaß dabei. Wer Lust hat, den Verein kennenzulernen, ist willkommen. Interessierte Anfänger oder Fortgeschrittene, egal ob jung oder alt, können sich auf der Internetseite des Vereins informieren, dort ist auch die Telefonnummer des Ersten Vorsitzenden Marco Blecker für eine Kontaktaufnahme hinterlegt (www.tc-am-tankumsee.de).

Eine Feier zum 50. Geburtstag wird es – bedingt durch Corona – dieses Jahr nicht geben. Sie soll aber, wenn möglich, im Frühjahr 2021 zur Saisoneröffnung nachgeholt werden.

