Im April hatte der MTV Isenbüttel bekannt gegeben, dass er das Projekt des Neubaus einer Halle auf dem Sportplatz aufgebe, weil die nötige Unterstützung seitens der Gemeinde fehle. Bei der Ausschusssitzung erklärte dessen Mitglied Ernst Glas (IWG), der MTV habe seinerzeit in dieser Sache „unglücklich agiert“, mit „inhaltlich falschen Aussagen“ argumentiert und müsse für weitere Gespräche „zunächst einmal den Boden bereiten“. Gemeindedirektor Klaus Rautenbach erklärte dazu, dass die „Dissonanzen“ zwischen MTV und der Verwaltung mittlerweile ausgeräumt seien und das Thema neu angegangen werden solle: „Die Frage ist, wie.“

Völlig neue Situation wegen Corona

Ausschussvorsitzender Axel Lackmann sagte, die Gemeinde könne aufgrund der wegen Corona „völlig neuen Situation“ mit finanziellen Ausfällen in Millionenhöhe, die „erstmal ausbalanciert werden müssen“, froh sein, das Hallenneubau-Projekt abgelehnt zu haben. Der MTV müsse neue Ideen entwickeln. Auch Henning Müller ( CDU) äußerte die Ansicht, dass es „die große Lösung nicht mehr geben wird“. Und Bürgervertreterin Brigitta Mende stellte die Frage in den Raum, ob eine neue Halle (als geschlossenes Gebäude) mit Blick auf Corona überhaupt zeitgemäß wäre – ein „Dach über dem Kopf“ könne vielleicht auch eine Alternative sein.

Mehrheitlicher Konsens schien im Ausschuss zur Höhe einer möglichen Unterstützung zu bestehen, nämlich die ehedem bereits avisierten 100 000 Euro – als Schallgrenze. Schließlich einigte das Gremium sich auf eine Beschlussempfehlung, wonach die Gemeinde grundsätzlich gesprächsbereit sei und dazu vom MTV Isenbüttel „Vorschläge zur Realisierung des Hallenbaus“ erwarte. Was die Terminierung dieser Gespräche betrifft, so will man eine anberaumte Delegiertenversammlung des Vereins abwarten.

Kein Geld für abgelaufene Getränke

Ums liebe Geld drehte sich auch die anschließende Diskussion zum Tagesordnungspunkt „Kompensation von Nachteilen der Vereine wegen Covid 19“. Maximal 11 200 Euro insgesamt stellt die Gemeinde dafür 2020 zur Verfügung. Anträge gestellt hatten der MTV, der BSC und Dat Huus. Letzterem soll nun die Monatsmiete April in Höhe von 525 Euro erlassen werden, weil der Verein in dieser Zeit keine Einnahmen hatte. Der BSC bekommt 180 Euro für angeschafften Desinfektionsbedarf. Weiterhin beantragte 682,32 Euro für Getränke, deren Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen war – 18 Kisten Brause, Wasser und Weißbier sowie 210 Liter Fassbier – wurden abgelehnt.

Ellbogen-Türöffner und Infrarot-Fiebermessgeräte

Der MTV soll 1000 Euro Mietzuschuss für wegen Corona zusätzlich angemietete Räume bekommen – und nach Beibringung von Rechnungskopien auch die Kosten für nach Corona-Regeln „zwingend notwendige“ Einkäufe wie Desinfektionsmittel und Hinweisschilder. Nicht erstattet werden allerdings die Ausgaben für 100 Ellbogen-Türöffner, 15 bis 20 Infrarot-Fiebermessgeräte sowie die Demontage von elektrischen Handtrocknungsgeräten in Toiletten und deren Ersetzung durch Papierspender. Laut Antrag habe der Verein bis dato 3000 Euro mehr ausgegeben „für die Umsetzung der erforderlichen Hygienemaßnahmen“, bis Ende des Jahres rechne man mit Kosten von etwa 10 000 Euro.

