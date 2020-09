Isenbüttel

Nachdem der bundesweit erste Fall der gefürchteten Afrikanischen Schweinepest bei einem Wildschwein in Brandenburg gemeldet wurde, fielen dort jetzt Labortests an fünf weiteren Wildschweinen positiv aus. Die Tiere wurden in der Nähe des Fundortes des ersten Schweinepest-Falles entdeckt. Weitere Untersuchungen sollen nun Klarheit bringen. Die gefährliche Schweinepest kommt offenbar näher. Das Virus ist laut Landwirtschaftsministerium auf Menschen nicht übertragbar, wohl aber hoch ansteckend für Hausschweine. „Beschränkungen gibt es derzeit für uns aber noch nicht, wir hatten jedoch schon mehrfach Kontakt mit dem Veterinäramt des Landkreises Gifhorn“, berichtet Roland Bursian von der heilpädagogischen Einrichtung Der Hof in Isenbüttel über Präventionsmaßnahmen. Immerhin: In artgerechter Freilandhaltung leben dort neben Geflügel und Pferden auch 70 Hausschweine.

„Wir können jetzt alle Schweine im Stall unterbringen“

Nach einer Begehung mit Amtstierarzt Dr. Christoph Schwartpaul vom Landkreis Gifhorn „haben wir einen Notfallplan erarbeitet“, berichtet Bursian über Sicherheitsmaßnahmen. Danach sei vor Ort einiges verändert und verbessert worden. „Wir sind jetzt unter anderem in der Lage, alle unsere Schweine sofort in einem Stall unterzubringen“, sagt er. Und habe es seinen Erläuterungen zufolge früher im Seuchenfall bundesweite Maßnahmen gegeben, liegen laut Bursian „die Kompetenzen jetzt bei den jeweiligen Landkreisen“. Bei Schweinepest-Gefahr beurteilten sie vor Ort die jeweilige Lage.

Verbraucherzentrale warnt: Keine Wurst offen entsorgen Laut Verbraucherzentrale ist die Afrikanische Schweinepest (ASP) im September 2020 bei mehreren Wildschweinen in Brandenburg nachgewiesen worden. Das Land Brandenburg hat Maßnahmen ergriffen, um schweinehaltende Betriebe zu schützen und die Verbreitung der Seuche zu verhindern. Die ASP ist eine schwere Virusinfektion. Es erkranken ausschließlich Wild- und Hausschweine, in der Regel verläuft die Erkrankung tödlich. Für Menschen und andere Haustiere ist die Seuche nicht gefährlich. Im September 2020 hat die Krankheit Deutschland erreicht – und zwar bei zunächst einem toten Wildschwein wenige Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze im Spree-Neiße-Kreis. Mittlerweile sind weitere Fälle von infizierten Wildschweinen entdeckt worden. „Wie zur Vermeidung des Ausbruchs anderer Tierseuchen sollten Lebensmittelabfälle, besonders von Fleisch und Wurstwaren, nicht offen, sondern nur in geschlossenen Behältern entsorgt werden“, warnt die Verbraucherzentrale.

Erste Maßnahme: Alle Freilandschweine kommen in die Ställe

Breite sich die Afrikanische Schweinepest weiter aus, müssten als Vorsichtsmaßnahme „alle Freilandtiere in die Ställe gebracht werden“, nennt Bursian erste Schritte. Fraglich sei für ihn allerdings, was dann mit den Schweinen passiere, die eigentlich zum Schlachter gebracht werden sollten. Laut Vorschrift dürften diese Tiere den Hof nicht verlassen, „sie dürfen ja nicht transportiert werden“, weiß er. Sollten Fälle im Drei-Kilometer-Radius auftreten, dann geht Bursian zufolge „gar nichts mehr“. Und für den Fall, dass Tiere in einer hofeigenen Rotte mit dem Erreger der Afrikanischen Schweinepest infiziert seien, dann müssten bei diesem akuten Geschehen alle Hausschweine getötet werden.

Bursian hat für die 70 Schweine, die auf der Hof-Anlage in Freilandhaltung leben, aber bereits eine der wohl wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. „Wir haben sie doppelt eingezäunt“, berichtet er. Zum Einen sorge ein Wildschutzzaun dafür, dass es für die Borstentiere keine Kontakt-Möglichkeiten zu möglicherweise vorbei streifenden Wildschweinen gebe. Zum Anderen sind laut Bursian auch die einzelnen Rotten auf Der Hof getrennt von einander untergebracht. „Sie leben auf dem Gelände in ihren jeweiligen Familienverbänden, ebenfalls abgetrennt durch Zäune.“

Von Hilke Kottlick