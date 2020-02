Das sind die Höhepunkte des Jahres am Tankumsee

Isenbüttel

Noch gehört der Tankumsee den Spaziergängern, die bei Wind und Wetter ihre Runden drehen. Hinter den Kulissen wird aber schon eifrig die neue Veranstaltungssaison vorbereitet, die Highlights im Programm sind bereits klar. So wird es erstmals ein Mittelalterspektakel über drei Tage geben, der Tankumsee wird wieder in Flammen stehen, und natürlich findet auch das Familienevent Sport am Tankumsee wieder statt.

Flohmarkt vorne und Flohmarkt hinten: Schnäppchenjäger eröffnen die Saison am See, und sie beenden sie auch wieder. Am Sonntag, 26. April, findet wieder der große Familientag mit Flohmarkt auf dem Dannenbütteler Weg statt. Zwischen 9 und 16 Uhr können die Besucher nach Lust und Laune stöbern – im Regelfall ist bei halbwegs passablem Wetter dann kaum ein Durchkommen am See zwischen Antiquitäten und Büchern, Spielzeug und Kinderkleidung, Nützlichem und Schönem. Zwischen Dannenbütteler Weg und Seepromenade wird es wieder Mitmachaktionen geben, und es gibt Kaffee und Kuchen. Und am Sonntag, 13. September, endet die Saison auch wieder mit einem Floh- und Herbstmarkt.

Eine Schlacht am Strand

Dazwischen wird’s vom 1. bis zum 3. Mai wieder mittelalterlich am See. Ulrike und Olaf Schulz vom Mittelalterspaß aus Plau am See sind dann zum mittlerweile vierten Mal mit dem Seespektakel vor Ort. In dem großen Lager wird wieder allerlei geboten: Von einer Falknerin über den Silberschmied und den Miniaturmaler bis zum Piratenpack gibt es vieles zu entdecken. Die Ritter stellen sich wieder der großen Schlacht am Strand, Tom Braker aus Syke, Bene Vobis und Lothar und Tancredo sorgen für passende Musik, und mittelalterliche Köstlichkeiten vertreiben den Hunger. Auch Kinder finden diverse Zelte mit Aktionen zum Mitmachen. Geöffnet ist am Freitag und Samstag jeweils von 11 bis 23 Uhr, am Sonntag von 10 bis 19 Uhr.

Die Schwimmmeisterschaften trägt der MTV Gifhorn am Samstag, 6. Juni, im See aus, und an dem Wochenende, 6. und 7. Juni, wird auch wieder Disc-Golf gespielt. Am Samstag sind alle Interessenten zum Schnuppern eingeladen, am Sonntag sind dann die Turnierspieler am Start.

Das Event für die Familie

Sportlich herausfordernd wird es am Sonntag, 14. Juni, beim Triathlon des VfL, während es bei der Beach-Party eine Woche später dann eher locker und gechillt zugehen dürfte. Spielerisch und sportlich zugleich wird Sport am Tankumsee, das große Familienevent von Stadt Gifhorn und Samtgemeinde Isenbüttel, präsentiert von der Aller-Zeitung. Am Sonntag, 12. Juli, präsentieren sich wieder zahlreiche Sport- und andere Vereine mit neuen oder ungewöhnlichen Angeboten und laden zum Mitmachen und Ausprobieren ein.

Ein echtes Highlight war im vorigen Jahr der Tankumsee in Flammen, ein Besucherrekord sorgte für Fülle am Strand, Jung und Alt und ganze Familien genossen den Abend. Und auch in diesem Jahr soll es das Lichter-Spektakel wieder geben, an dem sich auch die am See ansässigen Vereine beteiligen. Termin ist Samstag, 5. September. Eine Woche später, am Sonntag, 13. September, lädt die Tankumsee Gesellschaft zu Flohmarkt und Herbstmarkt ein. Und danach gehört der See dann wieder ein paar unverdrossenen Wassersportlern und den Spaziergängern.

Von Christina Rudert