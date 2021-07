Isenbüttel

Das Projekt Jugend hackt in der Samtgemeinde Isenbüttel ist trotz sommerlicher Temperaturen erfolgreich gestartet. Exakt 33 Jugendliche aus dem südlichen Kreisgebiet trafen sich im Treffpunkt Isenbüttel zur Eröffnungsveranstaltung. Jugendliche finden in „Jugend hackt“ in Zukunft einen Raum, Technik kennenzulernen und auszuprobieren. Begleitet und unterstützt werden sie dabei von ehrenamtlichen Mentorinnen und Mentoren, die bei Fragen zur Seite stehen. Die Eröffnungsveranstaltung diente dazu, den Jugendlichen die zukünftigen Möglichkeiten des Projektes näher zu bringen.

Das fünfköpfige Mentoren-Team um „Lab-Lead“ Frej Schradick hatte verschiedene Stationen vorbereitet. An diesen konnten Lego-Mindstorms programmiert werden, zwei 3D-Drucker produzierten personalisierte Flaschenclips, an zahlreichen Laptops wurden Spiele mit „Scratch“ programmiert und an den Lötstationen blinkten LEDs bunt, sobald die Bausätze zusammengesetzt waren. Wer warten musste, weil an den Stationen gerade kein Platz frei war, schaute den anderen Teilnehmern über die Schulter oder nutzte die Liegestühle draußen im Schatten mit einer Portion Pommes oder einem Eis.

Super Resonanz: 33 Jugendliche aus dem Südkreis kamen zum ersten Treffen von "Jugend hackt". Quelle: Samtgemeinde Isenbüttel

Zweimal im Monat treffen sich Technik-begeisterte Jugendliche

Die kooperierenden Jugendförderungen aus der Samtgemeinde Isenbüttel, der Stadt Gifhorn, der Samtgemeinde Papenteich und der Gemeinde Sassenburg sind mit der Resonanz mehr als zufrieden. Kaum jemand hätte gedacht, dass bei den sommerlichen Temperaturen so viele Jugendlichen kommen würden. Zweimal im Monat treffen sich nun Technik-begeisterte Jugendliche im Treffpunkt Isenbüttel, um sich auszutauschen, Technik kennenzulernen und gemeinsam zu lernen.

Am nächsten Termin am Samstag, 31. Juli, wird es zwischen 14 und 18 Uhr ein sogenanntes „Open Lab“ geben, zu dem die Jugendlichen eigene Themen mitbringen können. Ob sich diese um das Programmieren drehen, ob gebastelt werden soll oder ob es lediglich um einen Austausch gehen soll, bestimmen die Teilnehmenden. Auch Jugendliche, die „Jugend hackt“ gerne kennenlernen möchten, sind willkommen.

Am 14. August dreht sich alles um die Programmiersprache „Scratch“

Konkreter wird es am 14. August ab 14 Uhr – dann dreht sich alles rund um „Scratch“. Hierbei handelt es sich um eine bildbasierte Programmiersprache, mit der in kürzester Zeit eigene Spiele ohne Vorwissen programmiert werden können. Da für Scratch keine besonderen Vorkenntnisse oder Anforderungen an ein Laptop oder Computer benötigt werden, kann danach direkt zu Hause das neue Wissen umgesetzt und weiter programmiert werden. Ein eigener Laptop kann gerne mitgebracht werden, es stehen aber auch Leihgeräte zur Verfügung.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Eine Anmeldung unter https://jugendhackt.org/lab/isenbuettel/ ist wünschenswert.

Von der AZ-Redaktion