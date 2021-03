Isenbüttel/Allerbüttel

Das ist Hilfe, die ankommt: Rund 50 Bewohner der Samtgemeinde Isenbüttel haben das Angebot der DRK-Ortsvereine Isenbüttel und Allerbüttel bereits dankend angenommen, die einen Fahrdienst zum Impfzentrum nach Gifhorn organisiert haben. Und auch in der zweiten Impf-Phase, bei der nun die Senioren zwischen 70 und 80 Jahren an der Reihe sind, wird dieser Fahrdienst weiter angeboten.

Die Unterstützung ist dankbar in Anspruch genommen worden

Als die Impfungen im Impfzentrum in Gifhorn begannen, hatten Samtgemeinde Isenbüttel, Diakoniestation Isenbüttel, Nachbarschaftshilfe Hehlenriede und die beiden DRK-Ortsvereine Isenbüttel und Allerbüttel unbürokratisch eine Hilfsaktion auf die Beine gestellt, um zunächst schon mal bei der Vereinbarung von Impfterminen behilflich zu sein. Diese Unterstützung war auch dankbar in Anspruch genommen worden. „Und etwa 50 Bewohner der Samtgemeinde Isenbüttel haben das Angebot des Fahrdienstes zum Impfzentrum in Anspruch genommen“, berichtet Horst-Dieter Hellwig, Vorsitzender des DRK Allerbüttel. „Sie werden auch bis Ende März alle ihre Zweitimpfung bekommen.“ Er schildert die Dankbarkeit der Senioren, die sich über den Impftermin und die Unterstützung sehr gefreut hätten.

Aktuell können sich alle im Alter zwischen 70 und 80 Jahren um einen Impftermin bemühen. Auch in dieser Phase haben die DRK-Ortsvereine sich bereit erklärt, den Begleitservice aufrecht zu erhalten. Und so steuerte das Team mit dem Isenbütteler DRK-Ortsvereinsvorsitzenden Eberhard Müller und dem Allerbütteler DRK-Ortsvereinsvorsitzenden Horst-Dieter Hellwig nahezu täglich das Impfzentrum in der Stadthalle in Gifhorn an und half bei den notwendigen Maßnahmen – und voraussichtlich wird es auch so bleiben.

Das Telefon ist von montags bis freitags vier Stunden täglich besetzt

Wer älter als 70 ist oder zu einer Risikogruppe gemäß der Coronaimpfverordnung gehört und einen Begleitdienst zum Impfzentrum benötigt, kann sich von montags bis freitags zwischen 9 und 11 Uhr sowie zwischen 15 und 17 Uhr unter Tel. (0 53 74) 88 95 oder per Mail an coronahilfe@isenbuettel.de an die Samtgemeinde Isenbüttel wenden. Die Genossenschaft „Nachbarschaftshilfe Hehlenriede“ nimmt die Anliegen auf und prüft in Zusammenarbeit mit den DRK-Ortsvereinen und Isenbüttel sowie der Diakoniestation Isenbüttel die Möglichkeiten einer Unterstützung.

