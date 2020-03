Blutspende in Zeiten von Corona: „Es geht um die Sicherung der Versorgung“

Isenbüttel

Es war fast wie immer bei der Blutspende im Schulforum am Dienstagnachmittag, trotz Corona. Vielleicht war’s aber auch vorerst zum letzten Mal so, wegen Corona.

Challenge ist Nebensache

Vorm Eingang wies ein Aufsteller darauf hin, dass man lieber draußen bleiben solle, wenn man sich krank fühle oder gerade aus China oder einem anderen Risikogebiet zurückgekehrt wäre oder mit Verdachtsfällen in Kontakt gestanden habe. Und eigentlich war der Termin auch als Blutspende-Challenge annonciert, für Fußballvereine. Der Besuch wurde auch gewertet: „Aber das ist heute Nebensache“, sagte Peter Friedsch, Gebietsleiter des DRK-Blutpendedienstes aus Springe. „Es geht um die Sicherstellung der Versorgung mit Blutkonserven.“

Die Etappen der Spende

Zur Galerie Alles wie immer bei der Blutspende in Isenbüttel. Der Besuch ist gut, trotz Corona. Oder wegen Corona – die Leute haben mehr Zeit. Die AZ begleitete die Etappen der Blutspende von Debüttantin Katrin Weiß.

Weniger als sonst

„Einige aus dem Team sind heute nicht gekommen, weil sie krank sind“, berichtete Christine Utta, die den Sozialen Arbeitskreis des DRK-Ortsvereins leitet. Der kümmert sich traditionell um das leibliche Wohl der Spender nach der Spende. Auch am Dienstag mit einem Büfett, belegte Brötchen und viele leckere Kleinigkeiten. „Ein bisschen weniger als sonst. Erstmal gucken, wie viele kommen.“ Für Nachschub konnte vor Ort gesorgt werden.

„Haben Fürsorgepflicht“

Üppiges Buffet – vorerst das letzte seiner Art. Quelle: Sebastian Preuß

„Wir haben eine Fürsorgepflicht für unsere Mitglieder, die zumeist alle zur Risikogruppe über 60 Jahre gehören“, so Friedsch, der sich überrascht zeigte vom üppigen Angebot – das es so eigentlich nicht hätte geben sollen und erstmal nicht mehr geben wird: „Die kommenden Termine werden mit Minimalstbetreuung stattfinden.“ Zum Beispiel nächsten Sonntag in der Gifhorner Stadthalle: „Da wird’s nach jetzigem Stand Imbiss-Gutscheine geben.“

Jeder Blutspender, der ins Schulforum kommt, wird erstmal registriert. An diesem Empfangstisch sitzt Kerstin Buhmann: „Alles normal heute“, sagt sie über die Leute, die kommen. „Bringt ja auch nichts, wenn man sich versteckt“, meint sie. Auch der Arzt Basel Tibi, der die Spender – wie sonst auch – untersucht und befragt, kann nichts anderes berichten: „Die Leute sind gelassen, sie fürchten sich nicht, stellen selbst auch keine Fragen zu Corona.“

45-jährige Debütantin

Dass Berufsschullehrerin Katrin Weiß an diesem Tag – und zum allerersten Mal – Blut spendete, war „eher Zufall. Mein Mann spendet regelmäßig und ich wollte schon lange, hatte aber immer keine Zeit, auch weil ich Vollzeit arbeite“. Jetzt ist Corona und die Zeit des Home-Office gekommen. Die 45-jährige Debütantin macht sich auch eher Gedanken wegen der Folgen der Blutspende für ihren Kreislauf – „der ist vielleicht nicht der stabilste“ – denn wegen der Frage einer Ansteckung mit dem Virus, denn: „Ich gehöre keiner Risikogruppe an.“

„Echt schwierig“

„Die Frage ist nicht, ob ich Corona bekomme, sondern eher wann“, meint auch Christine Utta. Vielleicht habe sie sich „ja schon vor zehn Tagen beim Einkaufen angesteckt, als einer gehustet hat, und ich weiß es nur nicht“. Trotzdem müsse man sich aus der Corona-Geschichte „so lange raushalten, wie es geht“. Die Situation sei „echt schwierig“. Und darum gab es statt wie sonst auch keine Steingut-Tassen und -Teller fürs Büfett, sondern Einweg-Geschirr.

„Alles gut“

Das sorge zwar wieder für „Müllberge, aber da hat man nunmal die Wahl zwischen Pest und Cholera“. Der Humor ist Utta jedenfalls definitiv noch nicht abhanden gekommen. Und den 69-jährigen Bernward Osseforth konnte Corona auch nicht davon abhalten, am Dienstag zum 79. Mal Blut zu spenden: „Kein Thema, alles gut, wenn man sich an die Regeln hält.

