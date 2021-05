Isenbüttel: Beruhigen Bodenschwellen oder Aufpflasterungen den Verkehr?

Isenbüttel

Anwohner wünschen sich, den Verkehr in Isenbüttels Liststraße und Am Försterkamp durch Aufpflasterungen zu beruhigen. Detlef Lehner (SPD), Vorsitzender des Bauausschusses der Gemeinde, erinnerte während der jüngsten Sitzung des Gremiums allerdings daran, dass man damit keine guten Erfahrungen gemacht habe.

„Erst sollen sie hin, dann ganz schnell wieder weg, weil Autos beim Drüberfahren zu viel Lärm machen“, stellte Lehner fest. Zudem hätten Tempomessungen gezeigt, dass eine versuchsweise aufgebrachte Schwelle den Verkehr dort lediglich um vier Stundenkilometer verlangsamen konnte.

Mehr Verkehrssicherung bedeutet oft mehr Lärm und Abgase

Während Andreas Rösler (CDU) für Aufpflasterungen nur in der Straße Am Försterkamp und auf der Kreuzung mit der Liststraße eintrat, meinte Axel Lackmann (SPD), dass eh nur Radarmessungen der Polizei etwas am Fahrverhalten ändern können. Dr. Ralf May (SPD) regte an, ein grundsätzliches Konzept zur Verkehrsberuhigung in Tempo-30-Zonen zu entwickeln. Elisabeth Krull (IWG) erklärte, dass man abwägen müsse zwischen punktuell mehr Verkehrssicherheit auf der einen und mehr Lärm sowie Abgasen auf der anderen Seite.

Auch eine Option zur Verkehrsberuhigung: Aufgepflasterte Kissen. Quelle: Archiv

Mehrheitlich empfahl der Auschuss, in der Straße Am Försterkamp zwei Kissen aufzupflastern, zudem eine Querung für Fußgänger kurz vor der Liststraße. Auf der Liststraße soll sich nichts ändern. Auf Antrag von Friedhelm Hubertus Voigt aus dem Seniorenbeirat soll dort aber eine weitere, diesmal allerdings verdeckte Tempomessung erfolgen. „Damit sind realistische Zahlen zu erwarten“, sagte er. Die erste Messung hatte man mit für Autofahrer sichtbarer Tempoanzeige vorgenommen.

Uwe Karls bietet an, das Denkmal der Völkerschlacht auf eigene Kosten instand setzen zu lassen

Der Isenbütteler Uwe Karls hat der Gemeinde angeboten, das Denkmal der Völkerschlacht auf eigene Kosten instand setzen zu lassen. „Wenn sich Bürger fürs Dorf engagieren, kann man nicht dagegen sein“, lobte Elisabeth Krull (IWG) den Vorschlag. Auch Dr. Ralf May (SPD) sah darin, eine „tolle Initiative, die man unterstützen muss.“ Der Ausschuss nahm Karls Angebot einstimmig an.

Von Ron Niebuhr