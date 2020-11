Isenbüttel

Sind 10 000 Euro für die Digitalisierung des Glockenspiels im Isenbütteler Rathaus unbedingt notwendig? Diese Frage stellte sich am Mittwochabend der Bau- und Umweltausschuss der Samtgemeinde. Außerdem ging es um die Sanierung des Edesbütteler Freibads und die Haushaltsplanung für 2021.

Dreimal täglich sorgt das Glockenspiel im Rathausturm für Musik in Isenbüttel: um 11, um 15 und um 18 Uhr. Die Technik stammt allerdings noch aus dem Jahr 1987 – und dürfte nach Einschätzung des Fachbereichs Bau nicht mehr lange halten. Die Rolle mit den Weihnachtsliedern ist nämlich schon kaputt. Für die Digitalisierung hatte die Verwaltung 10 000 Euro im Haushalt für das kommende Jahr vorgesehen. „Muss das wirklich im nächsten Jahr sein?“, fragte Uwe Kunkel ( SPD). Angesichts geringerer Einnahmen durch die Corona-Krise sei das „eine gute Möglichkeit, etwas einzusparen“, meinte Horst-Dieter Hellwig (UWG). „10 000 Euro machen die Samtgemeinde auch nicht arm“, argumentierte Annegret Langbein ( CDU). „Das Glockenspiel ist defekt und muss erneuert werden“.

Soll erhalten bleiben: Das Glockenspiel im Isenbütteler Rathausturm aus dem Jahr 1987. Quelle: Christian Albroscheit

Für Baumaßnahmen an der Realschule Calberlah werden 1,2 Millionen Euro benötigt

So sah es auch die Mehrheit des Ausschusses – und das Geld soll in den Haushalt 2021 eingestellt werden. Besonders investieren wird die Samtgemeinde im kommenden Jahr an der Realschule Calberlah. 550 000 Euro sind für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes eingeplant, 90 000 Euro für die Erneuerung der Beschattungsanlage, 40 000 Euro für die Renovierung der Lehrküche, 90 000 Euro für neue Fenster, 30 000 Euro für Schallschutz in der Mensa und 10 000 Euro für eine Klimaanlage in der Aula. 2022 soll die Schule zudem eine elektroakustische Hausalarmanlage für 400 000 Euro bekommen. Das macht insgesamt 1,2 Millionen Euro.

Der Ausschuss betonte die Bedeutung des Freibads für die Samtgemeinde Isenbüttel

Auf den Weg gebracht hat der Bauausschuss die Sanierung des Edesbütteler Freibads. „Das Bad ist wichtig für die Schwimmausbildung und die Attraktivität der Samtgemeinde“, sagte Horst-Dieter Hellwig. Und es ist auch bei Besuchern von außerhalb beliebt, wie der Corona-Sommer 2020 gezeigt habe, ergänzte Ausschussvorsitzende Marianne Marschhause ( SPD). Immerhin 21 427 Besucher kamen in das Freibad. Die geplante Investitionssumme von 3,5 Millionen Euro brutto sorgte deshalb auch für keinerlei Diskussion im Ausschuss.

Darin enthalten sind 1,3 Millionen Euro für die Auskleidung der Becken mit Edelstahl, 564 000 Euro für die Badewasseraufbereitungstechnik, 326 000 Euro für Tiefbaumaßnahmen, 60 000 Euro für Sprungtürme und 24 000 Euro für eine Solarheizung. Das Schwimmerbecken wird in Breite und Tiefe verkleinert, das Nichtschwimmerbecken bekommt eine andere Form, um eine Rutsche zu ermöglichen, das Babybecken wird verlegt und Technik sowie Leitungen werden modernisiert. Ein Förderantrag ist von der Samtgemeinde bereits gestellt worden. Die Arbeiten sollen so ausgeführt werden, dass keine Saison komplett entfallen muss. „Der Arbeitskreis hat gute Arbeit geleistet. Das ist ein weiterer Schritt zur Verbesserung des Freibades“, lobte Horst-Dieter Hellwig.

Von Christian Albroscheit