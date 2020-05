Die Sanierung startet am 1. Juni

Isenbüttel

Jetzt geht’s los: Am Dienstag, 1. Juni, startet die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit den vorbereitenden Maßnahmen für die Sanierung der Ortsdurchfahrt von Isenbüttel. Eine Woche später wird’s dann ernst, wenn die Verkehrssicherung und die großräumige Umleitungsstrecke eingerichtet werden. Denn während des ersten Bauabschnitts wird die Straße zwischen Ringstraße und Mittelstraße komplett gesperrt. Gleichzeitig beginnen die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt zwischen Ringstraße West und Ringstraße Ost, in diesem Bereich wird der Anlieger- und Lieferverkehr im Einbahnstraßensystem in Fahrtrichtung Wolfsburg über die Hauptstraße geleitet, der Rückweg erfolgt dann über die Ringstraße.

So wird der Verkehr umgeleitet:

Aus Richtung Braunschweig kommend verläuft die Umleitung über die Bundesstraße 4 bis zur Bundesstraße 188, dann auf die Kreisstraße 114 und zurück nach Isenbüttel über die Kreisstraße 118, entsprechend umgekehrt in der Gegenrichtung. Anliegerverkehr sowie der Zugang zu den Gewerbetreibenden bleibt mit Einschränkungen möglich. Innerorts wird der Verkehr über Moorstraße, Allerkamp und Liststraße um die Baustelle herum geleitet.

Die Ortsdurchfahrt: Ein kurzer Rückblick Vor zehn Jahren hatten die Politiker schon Dampf gemacht und beim damaligen niedersächsischen Verkehrsminister Jörg Bode ( FDP) eine Sanierung der Isenbütteler Ortsdurchfahrt gefordert. Nachdem die Brücke der Bundesstraße 4 für Lkw über 24 Tonnen gesperrt worden war, war der Schwerlastverkehr vermehrt durch Isenbüttel gefahren und hatte die Straße beschädigt. Bode hatte keine Notwendigkeit gesehen und mitgeteilt, dass er frühestens im Jahr 2011 noch mal auf das Thema zurückkommen werde. Dann gab es lange Zeit nichts, immer wieder wurde die Sanierung verschoben. Während des Neubaus der B-4-Brücke westlich von Gifhorn von 2014 bis 2016 floss noch deutlich mehr Umleitungsverkehr durch Isenbüttel und sorgte für weitere Spurrillen und Risse. Und nun hat es noch mal vier Jahre gedauert, bis die Finanzierung und die Planung geklärt waren und es mit der jahrelang ersehnten Sanierung der Ortsdurchfahrt los geht.

Die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt Isenbüttel werden in insgesamt vier Bauabschnitte aufgeteilt und umfassen neben der Straßensanierung auch Kanalarbeiten und die Erneuerung der Gehweganlage inklusive der Bushaltestellen. Als Gesamtdauer hatte Michael Peuke, Geschäftsstellenleiter der Landesbehörde in Wolfenbüttel, etwa eineinhalb Jahre angesetzt – weil die Kanalarbeiten sehr zeitaufwändig seien. Und witterungsbedingte Verzögerungen sind außerdem noch möglich.

Zwei weitere Bauabschnitte

Außer der Ortsdurchfahrt werden auch noch die freien Strecken der Landesstraße 292 zwischen dem Abzweig der alten B4 in Gifhorn und Isenbüttel sowie zwischen Isenbüttel und der Rampe der Elbe-Seitenkanal-Brücke in Calberlah erneuert. Zu den einzelnen Bauabschnitten will die Landesbehörde zu gegebener Zeit weitere Informationen geben.

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf etwa 4,3 Millionen Euro, von denen das Land Niedersachsen 2,2 Millionen Euro, der Wasserverband Gifhorn rund 1 Million Euro, die Gemeinde rund 1,05 Millionen Euro und die LSW rund 50 000 Euro übernehmen.

Von Christina Rudert