Isenbüttel

Mit zwei bundesweit bekannten Gesichtern startet die Raiffeisen Waren GmbH ihre neue Werbekampagne „Ich kauf’ grün!“: Marco Müller und André Bischoff, Darsteller der Vox-Doku-Soap „Ab ins Beet!“. Am Samstagvormittag schauten beide für erste Werbeaufnahmen im und am Raiffeisenmarkt im Isenbütteler Gewerbegebiet Moorstraße-Ost vorbei.

Natürlich hat Müller mit seiner erfahrungsgemäß nicht eben kleinen Klappe beiden die Suppe eingebrockt, künftig auf Plakaten und in Social-Media-Spots mit perlweißem Grinsen die Raiffeisenmärkte in Niedersachsen und ihre Vielfalt an Produkten zu präsentieren. Müller, das TV-Publikum kennt den Grußendorfer besser als Chicken George, versuchte zwar zu beschwichtigen: „Wir sind bloß durch Zufall dazu gekommen.“ Aber Bischoff, genannt Bürgermeister und durch diverse Müllersche Fantastereien leiderprobt, grätschte gekonnt rein: „ Marco konnte mal wieder seine Klappe nicht halten.“ Wie sollte es auch anders sein.

Anzeige

„Das können wir auch“

Was war passiert? Bürgermeister und Chicken George kauften wie so oft im Wittinger Raiffeisenmarkt ein. Unter anderem Hühnerfutter. Beide erspähten Werbeplakate für eben jenes Hühnerfutter und für Winterjacken. Dadurch ließ sich Müller zu einer seiner gewohnt großspurigen Bemerkungen verleiten: „Die Typen da drauf kenne ich nicht mal. Das können wir auch.“ Das bekam der Marktleiter mit – und ermunterte beide, Müllers Worten doch einfach Taten folgen zu lassen. „Da ist André erstmal fast ohnmächtig geworden“, erinnert sich Müller. Doch wenig später hatte auch Chicken George gehörig Pudding in den Stelzen – als klar war, dass Marketingleiter Benedikt Ehrhardt sich mit den TV-erprobten Hühnerfreunden durchaus eine Kampagne vorstellen konnte. Au Backe!

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Wir freuen uns riesig auf die Zusammenarbeit. Leute aus der Region, die noch dazu aus dem Fernsehen sehr bekannt sind, werben für uns“, sagte Ehrhardt. Auch Uwe Weimann, Abteilungsleiter Raiffeisenmärkte, und Nils Rendelmann, Abteilungsleiter Energie Niedersachsen, können sich kaum etwas besseres vorstellen, als die Raiffeisenmärkte auf Plakaten und in Spots durch „Gesichter aus der Region“ präsentieren zu lassen. Zumal deren Kreativität gut dazu passt, dass „wir ohnehin gerade unsere Märkte auf ein neues Konzept umstellen, sie modernisieren und weiterentwickeln wollen“, sagte Weimann.

Alles außer Bademode

Chicken George und der Bürgermeister willigten ein, knüpften das aber an eine Bedingung: „Wir werben für alles, nur nicht für Bademode.“ Dann doch lieber für Hühnerfutter und Rasendünger. „Die kennen wir aus dem Effeff. Wir haben ja beide Hühner und einen Garten“, sagte Müller. Zum Auftakt ging es aber erstmal um den Oil Fox. „Damit kann man den Ölstand der Heizung überwachen und die Daten per Handy-App abrufen. Das ist ziemlich praktisch“, fand Bischoff. Komisch nur, dass ihn ausgerechnet Müller dermaßen für das technische Helferlein begeistert hatte: „Du bist doch Gaskunde!“, wunderte sich der Bürgermeister im Nachhinein. Darin sah Chicken George keinen Widerspruch, denn: „ Beate Uhse hat auch nicht alle ihre Produkte selbst ausprobiert.“

„Mama, was machst du denn hier?“

Bevor aufflog, wie sehr der Vergleich hinkte, eilte Müller davon: „Einen Moment. Ich muss mal eben meiner Mutter sagen, dass sie aus dem Bild gehen soll.“ Seiner Mutter? „Mama, was machst du denn hier? Geh doch mal zur Seite“, rief Müller einen älteren Dame mit Einkaufswagen zu. Und dann in Richtung Kamerateam: „Tut mir leid. Das war so nicht geplant. Keine Ahnung, was die hier macht. Das war wirklich meine Mutter.“

Dreharbeiten für neue Staffel beendet

Keine Frage, mit dem Stüder Bischoff und dem Grußendorfer Müller haben die Raiffeisenmärkte, ihre Kunden und Social-Media-Freunde noch eine Menge Spaß. Die Fans von „Ab ins Beet!“ kommen übrigens auch nicht zu kurz: „Wir haben die Dreharbeiten für die neue Staffel gerade beendet“, sagte Müller. Zu sehen ist sie ab Frühjahr 2021 bei Vox. Und Überraschung: „Es geht wieder um Hühner“, verriet er. Alles weitere unterliegt wie üblich der Geheimhaltung.

Von Ron Niebuhr