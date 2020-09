Isenbüttel

Zu einer schweren Gasexplosion kam es am Dienstagnachmittag in der Wohnsiedlung am Tankumsee. Dabei wurde ein 49-jähriger Mann schwer verletzt, Nachbargebäude wurden beschädigt. Die Ursache der Explosion ist noch unklar, Ermittlungen der Polizei laufen.

Die Explosion ereignete sich nach Angaben der Polizei kurz nach 16 Uhr auf einem Grundstück im Kiefernweg in einem schuppenartigen Anbau an ein Carport. Der Anbau wurde komplett zerstört und das Wohnhaus stark beschädigt. Der 49-jährige Bewohner des Hauses wurde schwer verletzt und unter den Trümmern begraben. Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn entdeckten ihn dort.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Wie die Polizei weiter mitteilt, war der Verletzte ansprechbar. Er erlitt Verbrennungen zweiten Grades und ein schweres Trauma. Nach Erstversorgung in einem Rettungswagen vor Ort wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber Christoph 30 in die Medizinische Hochschule nach Hannover geflogen. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die 51-jährige Ehefrau des Mannes befand sich zum Zeitpunkt der Explosion auf ihrer Arbeitsstelle.

Durch die Wucht der Explosion wurde nicht nur das Dach und die Fassade des Wohnhauses beschädigt, sondern auch drei weitere Häuser in der Nachbarschaft. Ein offenes Feuer entstand in Folge der Explosion nicht. Deshalb rückten die drei alarmierten Löschzüge der Samtgemeinde-Feuerwehr nachdem zwei Propangasflaschen auf dem Grundstück gesichert worden waren wieder ein. Die Einsatzleitung hatte der Isenbütteler Ortsbrandmeister Andreas Schmidt.

Die Polizei riegelte eine Zufahrt zum Wohngebiet und den Bereich um den Kiefernweg ab bis Mitarbeiter des Energieversorgers Gas, Wasser und Strom abgestellt hatten. Es wird vermutet, dass eine Propangasflasche im Anbau explodierte. Was aber die Ursache dafür gewesen sein könnte, ist noch unklar. Ermittlungen dazu wurden aufgenommen. Im Einsatz waren neben Feuerwehr, Polizei und Rettungshubschrauber auch drei Rettungswagen sowie ein Notarzt.

