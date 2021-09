Inklusives Sportfest mit 25 Sportarten lockt zahlreiche Besucher nach Isenbüttel

Wie fühlt es sich an, in einem Rollstuhl zu sitzen? Und welche Sportarten gibt es für Menschen mit Behinderungen? Wer darauf Antworten suchte und zudem weitere Sportarten ausprobieren wollte, hatte dazu am Sonntag in Isenbüttel Gelegenheit. Der Kreissportbund imLandkreis Gifhorn hatte zum inklusiven Sportfest eingeladen.