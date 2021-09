In diesem Jahr gibt es keinen Weihnachtsmarkt in Wasbüttel – aber eine Ersatzaktion

Wasbüttel

Seit 36 Jahren gibt es alle zwei Jahre einen Weihnachtsmarkt in Wasbüttel. Der Erlös kommt der Kinderkrebshilfe in Hannover zugute – mehrere 10 000 Euro kommen dabei immer zusammen. In diesem Jahr allerdings muss der Markt wegen Corona ausfallen. Dafür plant der Verein zur Förderung der Krebshilfe, der sich seit zwölf Jahren um die Ausrichtung kümmert, eine Ersatzaktion.

Es soll trotz des ausfallenden Marktes Weihnachtsstimmung in Wasbüttel aufkommen, sagen Beate Karl, neu gewählte Schriftführerin des Vereins, und die ebenfalls neu gewählte Vorsitzende Bianka Schneider. Im gerade neu aufgestellten Vereinsvorstand werden sie von Kassenwart Karsten Heuer und der wiedergewählten Vize-Vorsitzenden Gabriele Busse-Radünz unterstützt. Klaus-Dieter Brandt und Hanne Mittelstädt, die seit 36 Jahren den Markt organisiert haben, haben sich zurückgezogen.

Planen Ersatzaktion für den ausfallenden Weihnachtsmarkt: Beate Karl (v.l.), Karsten Heuer und Bianka Schneider. Quelle: Thorsten Behrens

Der Verein plant, Gestecke zu basteln, die von den Wasbüttelern bestellt und am 27. November abgeholt werden können – quasi ein Weihnachtsmarkt auf Bestellung. Ein Flyer mit den notwendigen Informationen soll Mitte Oktober in den Briefkästen liegen. Gebastelt werden sollen die „gängigen Sachen“, also vor allem Gestecke. Dazu bittet der Verein die Dorfbewohner, Seidenkiefer, Nordmanntanne, Buchsbaum Nobilis und dergleichen erst Anfang bis Mitte November zu schneiden und den Grünschnitt zur Verfügung zu stellen. Gebastelt wird übrigens wieder im ehemaligen Edeka-Markt, Helfer sind willkommen.

Willkommen sind auch weihnachtliche Deko-Artikel, die in Wasbüttel nicht mehr benötigt werden, und altes Porzellan. Damit sollen die Gestecke verziert werden. Auch die örtlichen Vereine und die Schule sollen wieder mit eingebunden werden. Der Reinerlös der Aktion ist wieder für die Kinderkrebshilfe bestimmt.

Von Thorsten Behrens