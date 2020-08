Isenbüttel

Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Isenbüttel gehen voran – das hat Konsequenzen für die Verkehrsführung. Gemeinde Isenbüttel und Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr weisen darauf hin, dass diese sich erneut ändert, und zwar voraussichtlich vom Mittwoch, 12. August an, so die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Neue Regelung für die Ringstraße

Laut Landesbehörde gilt dann die Einbahnstraßenregelung für die Ringstraße in die umgekehrte Richtung – wer aus dem Westen kommt, biegt am Kreisel von der Hauptstraße aus links auf die Ringstraße ab und folgt dieser bis zur Hauptstraße in Höhe von Penny. Vom Gutsplatz aus ist nur das Linksabbiegen zum Penny-Markt erlaubt.

Die bislang halbseitig gesperrte Hauptstraße zwischen den beiden Einmündungen der Ringstraße wird dann komplett gesperrt. Wer von Osten kommt, erreicht noch Ny Linje und den Isenbütteler Hof, danach ist Schluss.

In der Calberlaher Straße gilt noch das Einbahnstraßenprinzip

Die Arbeiten an der Calberlaher Straße, die im Einbahnstraßenprinzip in Fahrtrichtung Westen frei gegeben ist, dauern noch an, das Ende der Arbeiten wird mit „voraussichtlich Montag, 24. August,“ angegeben. Der Umleitungsverkehr wird bis dahin weiter über die Kreisstraße 114 und die Haustenbecker Straße zurück auf die Landesstraße 292 in Fahrtrichtung Osten geführt.

Bis die Arbeiten beendet sind – voraussichtlich Ende 2021 –, wird es noch mehrfach Änderungen in der Verkehrsführung geben.

