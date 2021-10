In Calberlahs neuem Rat hat sich schon eine Mehrheit gefunden

Calberlah

SPD und Grüne bilden in der kommenden Wahlperiode eine Gruppe im Calberlaher Gemeinderat. Zusammen kommen sie auf eine knappe Mehrheit von neun zu acht Sitzen gegenüber CDU, UWG und UBV. Und gemeinsam wollen sie Thomas Goltermann erneut zum Bürgermeister wählen.

Was aus ihrer Zusammenarbeit als Gruppe für die Gemeinde Calberlah hervorgehen soll und wer den alten und wohl auch neuen Bürgermeister Thomas Goltermann vertreten soll, überlegten sich SPD und Grüne jetzt bei einer Klausurtagung. Demnach sollen Phillip Passeyer (SPD) und Anette Jankowski (Grüne) in der konstituierenden Sitzung des neuen Rates am 3. November als erster Stellvertreter und zweite Stellvertreterin vorgeschlagen werden.

Nicht alles passiert gleich im ersten Jahr

Bis 2026 möchte die Gruppe einiges anpacken. „Aber es soll uns bitte niemand darauf festnageln, dass wir alles im ersten Jahr schaffen“, betonte Goltermann. Auch lasse man sich nicht darin beirren, mit den verfügbaren fianziellen Mitteln „solide zu planen, sie mit Augenmaß auszugeben“. Passeyer ergänzte: „Wir verwalten treuhänderisch Steuergeld, also das Geld der Bürger. Es geht um Reinvestitionen in ihrem Sinne, nicht ums Horten.“

So wolle man den Entwurf der Baumschutzsatzung überarbeiten und diese endlich festzurren. Unter anderem sei vorgesehen, die Bürger dabei nicht bloß in die Pflicht zu nehmen, sondern sie beim Erhalt von Bäumen auch zu unterstützen: „Wir wollen Pflegemaßnahmen finanziell fördern“, erklärte Passeyer. Zudem wolle man die Infrastruktur in der Gemeinde erhalten, sprich die bereits begonnene Erneuerung von Spielplätzen fortzusetzen. „Das geht natürlich nicht hopplahopp“, verwies Goltermann auf die Prioritätenliste. Und die Straßensanierung soll ebenfalls weitergehen.

Die Gemeinde Isenbüttel wird als Vorbild genommen

Geplant ist auch, ein „gerechtes und einheitliches“ System zur Förderung der Vereine zu etablieren. Orientieren wolle man sich hierbei an der Gemeinde Isenbüttel. Dort hat sich eine Richtlinie zur Vereinsförderung bereits bewährt.

Ein bisschen Statistik Mit dem 18-jährigen Lasse Marschhause (SPD) stellt die Gruppe von CDU und Grünen das jüngste Ratsmitglied. Vier von neun Mitgliedern der Gruppe sind jünger als 30 Jahre. Zudem kommen drei von vier Frauen im Gemeinderat aus den Reihen von SPD und Grünen. Eine davon ist die aller Voraussicht nach neue zweite stellvertretende Bürgermeisterin Anette Jankowski. Sie kandidierte für den Rat, weil „ich etwas bewegen und mich in der Gemeinde einbringen möchte“. Besonders interessiert sei sie am sozialen Miteinander von Alt und Jung sowie an Umwelt- und Naturschutz, sagte die Grüne.

Auch an Jugendliche ist gedacht, will die Gruppe SPD-Grüne doch für die Gemeinde einen Jugendplatz – ebenfalls nach Isenbütteler Vorbild – schrittweise realisieren. Den Anfang könnte ein Dirt Track, sprich ein Rundkurs für BMX- und Mountainbikes, machen. Den habe sich der Nachwuchs am meisten gewünscht, berichtete der Bürgermeister von Gesprächen mit Grundschülern. Entstehen soll der Jugendplatz in Nachbarschaft zu Zweifeldhalle und Seniorenspielplatz. Die Samtgemeinde als Grundstückseigentümerin habe dem zugestimmt. Man wolle den Platz nicht vom Schreibtisch aus planen, sondern den Nachwuchs mit einbeziehen, egal ob er sich nun einen Bolzplatz oder ein Basketballfeld wünscht, versicherte Goltermann. Vom Land seien für das Projekt übrigens Fördermittel zu bekommen, fügte Passeyer hinzu.

Bürgerinnen und Bürger müssen sich für die konstituierende Sitzung anmelden

Ob die Wahl von Bürgermeister und Stellvertretern so verläuft, wie von der Gruppe SPD-Grüne erhofft, zeigt sich am Mittwoch, 3. November, ab 18 Uhr in der Geschmacksmanufaktur. Bürgerinnen und Bürger sind dazu ausdrücklich willkommen. Sie werden aber wegen der Pandemielage um Anmeldung in der Gemeindeverwaltung gebeten, um eine Bestuhlung des Saales mit ausreichenden Abständen zu gewährleisten.

Von Ron Niebuhr