Calberlah

Der heutige Beitrag der Impulse-Reihe ist von Sina Schumacher. Aufgewachsen ist sie in Lehmke im Kirchenkreis Uelzen, hat in Göttingen Theologie studiert und danach ihr Vikariat in Altencelle absolviert. Seit 2016 ist Sina Schumacher Pastorin in der Christus-Kirchengemeinde Calberlah, seit 2019 zudem Pastorin in der Kirchengemeinde Essenrode. Sie ist verheiratet, hat eine 2017 geborene Tochter und ist in freudiger Erwartung eines weiteren Kindes.

Sina Schumacher Quelle: privat

Es war bereits ein voller Tag gewesen und ich befand mich mit dem Auto auf dem Weg für einen Zwischenstopp nach Hause. Zwischen zwei Dörfern, durch die ich fuhr, lagen viele Felder. Die Erntezeit war angebrochen.

Als ich da im Auto saß und die Landstraße entlangfuhr, wanderte mein Blick auf das Feld zu meiner Rechten. Weit hinten sah ich den Landwirt auf dem Trecker sitzen. Vorne, in Straßenrandnähe, hatte er das Feld schon gepflügt. Frische und zugleich sehr trockene Erde bedeckte den Boden. Das Feld war sehr groß und als mein Blick immer wieder auf den Acker fiel, da sah ich auf einmal etwas Wirbelndes auf dem Feld.

Da war doch tatsächlich ein sich drehender Wind, wie eine Art Mini-Tornado unterwegs. Ein Staubteufel! Und bei näherem Hinsehen sauste da auch ein weiterer hinter dem ersten hinterher.

Staubteufel, in der Fachsprache auch Kleintromben genannt, entstehen, wenn sich die Luft bei starker Sonneneinstrahlung bodennah besonders stark aufheizt.

Da sausten die beiden nun also über das Feld und ich bremste mein Auto ab, denn tatsächlich hatte ich solch ein Naturschauspiel zuvor noch nicht gesehen, wenngleich schon oft davon gehört. Ich beobachtete die beiden Wirbelwinde, wie sie fast schon tänzelnd einander zu fangen versuchten – so sah das jedenfalls für mich aus.

Für einen Moment stand meine Welt still und ich vergaß den zurückliegenden Tag mit den vielen Gesprächen und Terminen. Für einen Moment vergaß ich meinen noch am Abend anstehenden Termin und auch den Hunger, den ich verspürte.

Ich blickte auf die tanzenden Wirbel und musste lächeln. Lächeln ob der Leichtigkeit des Schauspiels, lächeln ob der Faszination unserer Natur.

Und dann endete dieses Schauspiel ganz plötzlich. Beide Staubteufel fielen in sich zusammen. Und ich fuhr weiter, doch nun mit einer inneren Ruhe und einem Stück dieser wirbelnden Leichtigkeit in mir. Wie doch zwei kleine Stürme auf einem Feld meinen Alltag nachhaltig durchwirbeln konnten.

Wenn ich heute diese Strecke mit dem Auto fahre, dann halte ich jedes Mal fast schon unbewusst Ausschau nach diesem kleinen Schöpfungswunder. Denn wie gut tut es doch, sich zwischendurch im Alltag mal durch einen ganz anderen Geist, den ich Gottes Schöpfungsgeist nenne, durchbrausen zu lassen. Das wünsche ich uns allen immer mal wieder!

Und nebenbei bemerkt: Den Namen „Staub-TEUFEL“ haben diese erstaunlichen Winde meiner Meinung nach nicht wirklich verdient.

Von Sina Schumacher