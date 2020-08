Im Bauausschuss geht es um mehr Sicherheit in Edesbüttel

Calberlah

Zweimal geht es um Edesbüttel, wenn sich der Bauausschuss der Gemeinde Calberlah am Dienstag, 18. August, um 16 Uhr im Gemeindebüro trifft – und beide Male geht es um mehr Sicherheit.

Die Gruppe UWG/Plagge beantragt, dass an der Badeanstalt eine Straßenlaterne aufgestellt wird. Ihrer Ansicht nach reicht die Beleuchtung der Straße nicht aus. Die Nutzer und Besucher des Mehrzweckraums am Freibad haben bei Dunkelheit Probleme, vom Parkplatz aus ins Gebäude zu kommen – der Parkplatz ist uneben und nicht beleuchtet, auch die Beleuchtung am Gebäude reiche nicht aus, um den Weg über die Treppe gefahrlos nutzen zu können. Die Verwaltung weist darauf hin, dass vor sechs Jahren schon einmal ein solcher Antrag behandelt und seinerzeit abgelehnt worden sei, weil die Beleuchtung in der Straße ebenso wie am Gebäude ausreichend sei.

Vor allem die unübersichtliche S-Kurve in der Straße Zu den Höfen ist gefährlich

Der zweite Antrag, der Edesbüttel betrifft, stammt von der Gruppe SPD/ Die Grünen. Die Gruppe möchte gerne, dass die beiden Nebenstraßen im Dorf zu Tempo-30-Zonen werden, sowohl An der Badeanstalt als auch Zu den Höfen. In der Begründung weist die Gruppe darauf hin, dass bereits die meisten Nebenstraßen in der Gemeinde Tempo-30-Zonen seien – mit Ausnahme von Edesbüttel. Die Straße An der Badeanstalt werde insbesondere in den Sommermonaten stark frequentiert, und Zu den Höfen sei wegen der schlecht einsehbaren S-Kurve gefährlich. Zumal es immer wieder vorkomme, dass Autos oder landwirtschaftliche Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit beide Fahrbahnen beanspruchten, diese Straße aber auch häufig von Radfahrern genutzt werde. „Wir versprechen uns dadurch eine höhere Sicherheit für alle Bürgerinnen und Bürger sowie in den warmen Monaten für die zahlreichen Besucherinnen und Besucher zu Fuß und auf dem Fahrrad“, heißt es in dem von Phillip Passeyer unterzeichneten Antrag. Die Gruppe weist darin auch darauf hin, dass die Anzahl der in Edesbüttel lebenden Kinder in den vergangenen Jahren stark gestiegen sei.

Für die Fläche liegt kein gültiger Bebauungsplan vor

Weiteres Thema wird eine Bauvoranfrage für ein Grundstück an der Alten Dorfstraße in Wettmershagen sein. Dort soll die derzeitige Reihenhaus-Bebauung abgerissen und durch zwei Einfamilien- sowie zwei Doppelhäuser ersetzt werden. Ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan für diese Fläche liegt nicht vor.

Schottergärten will niemand haben

Von der CDU stammt der Antrag, dass die Gemeinde ihre Flächen künftig als Refugien für die Artenvielfalt gestaltet und bei der Aufstellung von Bebauungsplänen die Anlage von Schottergärten untersagt. Das passt zu einem Verwaltungsvorschlag, Stein-, Kies-, Splitt- und Schottergärten für unzulässig zu erklären und Vorgärten sowie nicht überbaute Grundstücksflächen mit offenem oder bewachsenem Boden anzulegen.

