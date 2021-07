Isenbüttel

Jugendliche, die computerbegeistert sind und Interesse an Informatik, Technik und ethischem Hacken haben, sind ab Samstag, 17. Juli, in Isenbüttel an der richtigen Adresse. Dann startet nämlich das Projekt „Jugend hackt“. Es soll Zwölf- bis 18-Jährigen die Welt des Programmierens zeigen und Wissen rund um die Hardware vermitteln.

Es geht um die Arbeit mit 3D-Druckern, das Programmieren von kleinen Robotern und Computerspielen oder den Bau von Platinen – vor allem das Ausprobieren und Lernen stehen im Vordergrund. Geleitet wird das so genannte Lab in Isenbüttel von Frej Schradick. Wer zu den Themen-Nachmittagen kommt, muss keine Vorkenntnisse mitbringen, sondern nur Interesse an IT-Themen. Unterstützt wird Frej Schradick von Mentorinnen und Mentoren aus der Computerbranche, die sich bei „Jugend hackt“ ehrenamtlich einbringen. Zunächst läuft das Projekt bis Ende 2021, die Samtgemeinde ist aber zuversichtlich, auch darüber hinaus dabei zu bleiben. Unterstützung gibt es auch von der Realschule Calberlah, die etwa über große 3D-Drucker verfügt.

Isenbüttel ist einer von 15 Jugend-hackt-Standorten

„Es ist ein neues Format in der Jugendarbeit“, sagt Thorsten Müller, Sozialkoordinator der Samtgemeinde Isenbüttel. Diese bietet „Jugend hackt“ gemeinsam mit dem Papenteich, der Sassenburg und der Stadt Gifhorn an. Zusammen wollen die vier Gebietseinheiten einen Schritt in die digitale Lebenswelt der Jugendlichen gehen. Egal ob Hardware oder Software: Bei „Jugend hackt“ können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eigene Projekte verwirklichen, bei Projekten mitarbeiten, ihre Fähigkeiten verbessern und vor allem interessante Menschen kennenlernen, die sie unterstützen. Isenbüttel ist einer von bundesweit nur 15 Jugend-hackt-Standorten und der einzige in Niedersachsen.

Im Treffpunkt in der Schulstraße 31 in Isenbüttel finden zweimal im Monat verschiedene Workshops, Talks und offene Bastel- und Codingformate statt. Los geht es am Samstag, 17. Juli, um 13 Uhr mit einem offenen Lab und Tag der offenen Tür zum Kennenlernen des Angebots. Für Jugendliche, die nicht allein nach Isenbüttel kommen, bieten die Samtgemeinde Papenteich, die Gemeinde Sassenburg und die Stadt Gifhorn einen Fahrservice an. Wer diesen in Anspruch nehmen möchte, meldet sich einfach bei den Jugendförderungen.

Die ersten Termine stehen fest

Weitere Termine sind die Open Labs an den Samstagen, 31. Juli, und 28. August, jeweils ab 14 Uhr. Hier geht es jeweils ums freie Tüfteln und Programmieren und den Austausch untereinander. Wer schon Projekte oder Ideen hat, kann diese mitbringen. Am Samstag, 14. August, startet um 14 Uhr ein Scratch-Workshop. Dabei handelt es sich um eine bildbasierte Programmiersprache, mit der in kürzester Zeit eigene Spiele ohne Vorwissen programmiert werden können. Wichtig: Erwachsene haben keinen Zutritt zu den Veranstaltungen.

Die Angebote im Isenbütteler Lab sind kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, erleichtert den Organisatoren aber die Planung. Möglich ist sie über die Homepage www.jugendhackt.org/lab/isenbuettel/ – hier gibt es auch weitere Infos zu dem Projekt.

Von Christian Albroscheit